USA povolily Kubě dodávky ropy z Ruska. Dorazí první za tři měsíce

Tanker s ropou se v pondělí odpoledne SELČ nacházel zhruba 400 kilometrů od ropného přístavu Matanzas, kam by měl připlout v úterý ráno místního času.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve stejný den uvedla, že americký prezident Donald Trump nezměnil svou politiku vůči Kubě. „Povolili jsme této lodi doplout na Kubu, aby pokryla humanitární potřeby lidí na Kubě,“ uvedla Leavittová s tím, že Washington by mohl udělit další takové výjimky ze své blokády.
Tanker ruské stínové flotily projel blokádou ke Kubě. Trump s tím nemá problém
Pohrůžka zavedení cel na země, které dodávají Kubě ropu, odradila od dodávek Mexiko, které bylo s Venezuelou předním dodavatelem ropy na ostrov. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová taktéž v pondělí dala najevo, že by Mexiko mohlo změnit svůj postoj. Uvedla, že její země má právo dodávat ropu, kam chce, z humanitárních či obchodních důvodů.
V kubánských vodách je sankcionovaný tanker Anatoly Kolodkin, který je podle Reuters součástí ruské stínové flotily. S pomocí těchto lodí Moskva obchází protiruské sankce, kterým kvůli invazi na Ukrajinu čelí.
Tanker na Kubu přepravuje humanitární dodávku 100 tisíc tun ropy, uvedlo ruské ministerstvo dopravy. Podle agentury AFP to činí 730 tisíc barelů ropy, což vychází na spotřebu na devět až deset dní.
Rusko považuje za povinnost pomoci Kubě
Zásobování karibského ostrova ropou bylo předmětem jednání mezi Moskvou a Washingtonem, řekl v pondělí novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko podle něj považuje za svou povinnost Kubě pomoci. „V době přísné blokády naši kubánští přátelé potřebují ropu a ropné produkty,“ řekl Peskov.
Spojené státy začátkem ledna unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Poté Trump zakázal dodávky ropy z Venezuely na Kubu a pohrozil sankcemi zemím, které by ropu na karibský ostrov dodávaly.
Nyní má ale jiný názor. „Pokud nyní nějaká země, ať už je to Rusko, nebo ne, chce poslat ropu na Kubu, nemám s tím problém,“ řekl americký prezident.
Trump v neděli řekl, že věří, že režim na Kubě brzy padne. „Kuba je vyřízená. Mají velmi špatný režim. Mají velmi špatné a zkorumpované vedení a pokud dostanou loď s ropou, tak je to jedno,“ řekl. Poznamenal, že by tankery k ostrovu pustil, protože Kubánci potřebují palivo.
Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus označil minulý týden situaci na Kubě za hluboce znepokojivou. Vážný nedostatek energií podle něj narušuje poskytování péče a ohrožuje životy lidí včetně těhotných žen a onkologických pacientů.