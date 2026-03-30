USA povolily Kubě dodávky ropy z Ruska. Dorazí první za tři měsíce

  22:03
Kuba v úterý očekává první dodávku ropy ze zahraničí od začátku roku. Do přístavu Matanzas má doplout tanker s ruskou ropou, který se nyní nachází v kubánských výsostných vodách. Bílý dům uvedl v pondělí večer SELČ, že přistání tankeru na Kubě povolil z humanitárních důvodů. Washington však v posledních měsících obdobné dodávky blokoval, což na ostrově vyvolalo hlubokou energetickou krizi.
Kubánská metropole se topí v odpadcích. (29. ledna 2026) | foto: Reuters

Ruský tanker, který se v Baltském moři ocitl bez kontroly se skoro sto tisíci...
Kubánci se připravují na opatření proti nedostatku paliva poté, co USA...
Tanker s ropou se v pondělí odpoledne SELČ nacházel zhruba 400 kilometrů od ropného přístavu Matanzas, kam by měl připlout v úterý ráno místního času.

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová ve stejný den uvedla, že americký prezident Donald Trump nezměnil svou politiku vůči Kubě. „Povolili jsme této lodi doplout na Kubu, aby pokryla humanitární potřeby lidí na Kubě,“ uvedla Leavittová s tím, že Washington by mohl udělit další takové výjimky ze své blokády.

Tanker ruské stínové flotily projel blokádou ke Kubě. Trump s tím nemá problém

Pohrůžka zavedení cel na země, které dodávají Kubě ropu, odradila od dodávek Mexiko, které bylo s Venezuelou předním dodavatelem ropy na ostrov. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová taktéž v pondělí dala najevo, že by Mexiko mohlo změnit svůj postoj. Uvedla, že její země má právo dodávat ropu, kam chce, z humanitárních či obchodních důvodů.

V kubánských vodách je sankcionovaný tanker Anatoly Kolodkin, který je podle Reuters součástí ruské stínové flotily. S pomocí těchto lodí Moskva obchází protiruské sankce, kterým kvůli invazi na Ukrajinu čelí.

Tanker na Kubu přepravuje humanitární dodávku 100 tisíc tun ropy, uvedlo ruské ministerstvo dopravy. Podle agentury AFP to činí 730 tisíc barelů ropy, což vychází na spotřebu na devět až deset dní.

Rusko považuje za povinnost pomoci Kubě

Zásobování karibského ostrova ropou bylo předmětem jednání mezi Moskvou a Washingtonem, řekl v pondělí novinářům mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Rusko podle něj považuje za svou povinnost Kubě pomoci. „V době přísné blokády naši kubánští přátelé potřebují ropu a ropné produkty,“ řekl Peskov.

Spojené státy začátkem ledna unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho ženu, které viní z narkoterorismu. Poté Trump zakázal dodávky ropy z Venezuely na Kubu a pohrozil sankcemi zemím, které by ropu na karibský ostrov dodávaly.

Stovky ruských turistů uvázly na Kubě. Ta zavádí drastická úsporná opatření

Nyní má ale jiný názor. „Pokud nyní nějaká země, ať už je to Rusko, nebo ne, chce poslat ropu na Kubu, nemám s tím problém,“ řekl americký prezident.

Trump v neděli řekl, že věří, že režim na Kubě brzy padne. „Kuba je vyřízená. Mají velmi špatný režim. Mají velmi špatné a zkorumpované vedení a pokud dostanou loď s ropou, tak je to jedno,“ řekl. Poznamenal, že by tankery k ostrovu pustil, protože Kubánci potřebují palivo.

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus označil minulý týden situaci na Kubě za hluboce znepokojivou. Vážný nedostatek energií podle něj narušuje poskytování péče a ohrožuje životy lidí včetně těhotných žen a onkologických pacientů.

Školačka ukázala prsa a Británie šílela. Hanbatá strana tři změnila dějiny bulváru

V roce 1986 třetí stranu opustila a začala se věnovat muzice, ale v roce 1995...

Aktivistky za ženská práva si rvaly vlasy, ale Rupert Murdoch si mohl mnout ruce. Když jeho bulvární deník The Sun začal zveřejňovat fotky dívek s odhaleným poprsím, vydělal ranec peněz a přepsal...

Svěrák byl symbolem komunistického režimu, profitoval z něj, prohlásil Klaus

Bývalý český prezident Václav Klaus na slavnostní premiéře dokumentu Lívia....

Bývalý prezident Václav Klaus zkritizoval herce Zdeňka Svěráka, který v sobotu vystoupil na demonstraci pořádané spolkem Milion chvilek. Prohlásil, že pro někoho jeho typu „byl v posledních dvou...

„Hoďte na ně Orešnik!“ Český dron Jan Žižka nakrkl Rusy, Ukrajinci jsou nadšení

Morjačok. Velitel dronové jednotky Arkan, která působí v Doněcké oblasti v...

Od našich zpravodajů na Ukrajině České drony s optickým vláknem Jan Žižka už prošly ostrým testem na bojišti a ukrajinské jednotky si je nemohou vynachválit. Nedají se zarušit, jsou stabilní a navíc modulární, takže se dají...

Znásilnili ji, po skoku z okna ochrnula. Žena před eutanazií naposledy promluvila

Noelia Castillo

Španělskem hýbe případ ženy, které život připravil těžko představitelná utrpení. Mladá Noelia Castillová ve čtvrtek po dlouhé právní bitvě podstoupila eutanazii. A to kvůli duševním problémům, jež se...

To je určitě fake! Čeští herci nevěřili informaci, že v hledišti sedí i DiCaprio

Aneta Kalertová a Zdeněk Piškula v představení Valérie a týden divů

Sobotní návštěva Leonarda DiCapria ve Stavovském divadle se konala v naprostém utajení. Americký oscarový herec se do slavné budovy přišel podívat na představení Laterny magiky Valérie a týden divů....

Student v Texasu postřelil učitelku, sám spáchal sebevraždu. Střílelo se i v Argentině

Při střelbě na základní škole v texaském Uvalde zahynulo nejméně čtrnáct dětí....

Patnáctiletý student střední školy v Texasu postřelil učitelku a poté zastřelil sebe. Učitelka skončila v nemocnici, bližší informace o jejím stavu nejsou v tuto chvíli známé.

Velrybě Timmy, která uvázla u Německa, se podařilo vyprostit. Není jasné, kam nyní poplave

Záchrana uvízlé velryby v zálivu Wismar v Německu (29. března 2026)

Velrybě, která opakovaně uvázla na mělčinách Baltského moře na severu Německa, se v pondělí večer znovu podařilo vyprostit. Není ale jasné, jakým směrem poplave, uvedla agentura DPA s odvoláním na...

30. března 2026  9:42,  aktualizováno  21:42

Izrael schválil trest smrti pro palestinské teroristy. Ze světa se ozývá kritika

Člen palestinského teroristického hnutí Hamás upravuje čelenku svému kolegovi....

Izraelský parlament v pondělí schválil zákon, který zavádí trest smrti jako hlavní postih pro Palestince odsouzené za terorismus. Zákon, který prosazovaly krajně pravicové strany, silně kritizovaly...

30. března 2026  21:03,  aktualizováno  21:41

Nehoda kamionů uzavře D8 až do noci, policie z kolony vyvedla auta s dětmi

Nehoda tří kamionů na dálnici D8. Jeden převážel osobní auta. (30. března 2026)

Dálnice D8 před hranicemi bude kvůli nehodě tří kamionů a vyprošťování vozidel uzavřena ve směru na Německo zhruba osm hodin. Informovala o tom policie na sociální síti X. Na místě se vytvářely...

30. března 2026  15:58,  aktualizováno  21:36

Trump zvažuje, že požádá arabské země, aby spolufinancovaly válku s Íránem

Nepomohli jste s Íránem, proč bychom chodili na pomoc my? vzkázal Trump NATO

Americký prezident Donald Trump by chtěl, aby se arabské země finančně podílely na válce s Íránem, uvedla v pondělí podle Reuters mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Trump se podle ní k této...

30. března 2026  21:21

Úřad vlády se rozzářil do barev české trikolory. Upozornil na Den české vlajky

Úřad vlády se rozzářil do barev české trikolory. Upozornil na Den české vlajky.

Budova Úřadu vlády se v pondělí zbarvila do české trikolory. Právě 30. března se dle premiéra Andreje Babiše (ANO) nově slaví Den české vlajky, byť Senát to neschválil a navrhl jinou změnu. Nynější...

30. března 2026  20:54

Urbanová nahradila Rakušana a za STAN míří na post místopředsedkyně Sněmovny

Vít Rakušan a Barbora Urbanová na tiskové konferenci STAN. (25. června 2025)

Hnutí STAN nominovalo poslankyni Barboru Urbanovou na místopředsedkyni Sněmovny. Šéf strany a bývalý ministr vnitra Rakušan už se o post ucházet nebude, čtyřikrát v tajné volbě místopředsedy Sněmovny...

30. března 2026  10:30,  aktualizováno  20:48

Nebezpečného muže podezřelého z vraždy v Praze dopadli policisté v Polsku

Podezřelý z vraždy byl zadržen v Polsku

Muže podezřelého z vraždy ženy, jejíž ohořelé tělo našli hasiči při likvidaci požáru v pražské Michli, zadrželi policisté v Polsku. Informovali o tom v pondělí na síti X. Dopadnout nebezpečného...

30. března 2026  18:26,  aktualizováno  20:46

Posíláte experty, ponesete odpovědnost. Írán viní Ukrajinu z aktivní účasti ve válce

Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání (13. března 2026)

Íránský velvyslanec při OSN Amír Saíd Íravání v pondělí obvinil Ukrajinu z „aktivní účasti na vojenské agresi proti Íránu“. Iravání to v dopise generálnímu tajemníkovi OSN zdůvodnil tím, že Ukrajina...

30. března 2026  20:22

Orbán má eso v rukávu. Může se udržet u vesla, i když volby těsně prohraje

Premium
Předvolební mítink Viktora Orbána ve městě Györ (27. března 2026)

Podvod to není, v Maďarsku se pořád konají regulérní volby. Ale o rovném hracím hřišti se mluvit nedá. Viktor Orbán měl za šestnáct let dost času, aby si volební systém přizpůsobil ve svůj prospěch....

30. března 2026

Největší krize, jaká nás kdy potkala. Saúdové spoléhají na svůj ropovod

Rafinerie v Janbú patřící ropnému gigantu Saudi Aramco

Saúdská Arábie aktivovala svůj dlouhodobě připravovaný krizový plán. Hlavní roli v něm hraje ropovod East-West, díky němuž je země schopna i při uzavření Hormuzského průlivu exportovat až sedm...

30. března 2026

