Blízký východ je na pokraji katastrofy, varuje íránský ministr. USA vyzvaly k příměří

Bílý dům zveřejnil společné prohlášení USA, Francie, Evropské unie, Británie, Německa, Saúdské Arábie, Kataru a dalších zemích s výzvou k okamžitému příměří v oblastech u hranice mezi Izraelem a Libanonem, které by mělo trvat 21 dnů. Země vyzvaly také k implementaci rezoluce Rady bezpečnosti OSN z června, která podporovala dohodu o příměří v Pásmu Gazy mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás.

„V uplynulých dnech jsme s americkými partnery pracovali na návrhu na dočasné příměří o délce 21 dnů,“ uvedl před vydáním prohlášení šéf francouzské diplomacie Barrot. Během příměří by se měla uskutečnit další jednání mezi Izraelem a Hizballáhem o situaci na jihu Libanonu a severu Izraele. Barrot uvedl, že návrh na příměří bude brzy zveřejněn, podle některých zdrojů se tak stane v příštích hodinách. „Očekáváme, že ho (příměří) obě strany přijmou bez průtahů,“ dodal ministr.

V reakci na dotaz agentury Reuters libanonský premiér Nadžíb Míkátí uvedl, že doufá v brzké zavedení příměří. Podle něj Rada bezpečnosti OSN musí vyvinout tlak na Izrael, aby zastavil boje na všech frontách.

Na pokraji katastrofy

„V Libanonu se rozpoutává peklo,“ uvedl na začátku zasedání Rady bezpečnosti OSN Guterres. Generální tajemník OSN vyzval k příměří, které by zaručilo dodávky pomoci do Libanonu. „Svět nemůže dopustit, aby se z Libanonu stalo další Pásmo Gazy,“ uvedl Guterres a poukázal na situaci na palestinském území, kde boje mezi Izraelem a teroristickým hnutím Hamás způsobily velké ztráty na životech a výrazné zhoršení humanitární situace.

„Region je na pokraji naprosté katastrofy. Pokud se situace nevyřeší, tak svět bude čelit katastrofálním následkům,“ uvedl před zasedáním Rady bezpečnosti OSN šéf íránské diplomacie Arakčí. Podle něj Izrael překročil svými rozsáhlými údery na Libanon z uplynulých dnů všechny meze. V případě izraelské ofenzivy by Írán podpořil „všemi prostředky“ Libanon.

Zástupce Izraele při OSN Danon řekl před zveřejněním výzvy k příměří, že jeho země chce řešit bezpečnost u hranice s Libanonem diplomatickými prostředky. Na oficiální reakci izraelské vlády na výzvu k příměří se stále čeká. Dnes by do New Yorku měl přicestovat izraelský premiér Benjamin Netanjahu, který v pátek vystoupí na Valném shromáždění OSN.

Izrael v posledních dnech velmi rozšířil rozsah svých úderů na Libanon, které podle místních úřadů stály od pondělí život více než 600 lidí. Izrael tvrdí, že útočí na libanonské hnutí Hizballáh, které od října opakovaně ostřeluje sever Izrael. Tam musela část obyvatel opustit své domovy.

„Pokud diplomacie nedokáže zajistit našim obyvatelům návrat domů, tak použijeme všechny další prostředky, které máme v souladu s mezinárodním právem k dispozici,“ uvedl Danon. Ve středu izraelská armáda uvedla, že bude pokračovat ve svých úderech. Kvůli možné pozemní operaci v Libanonu armáda povolala dodatečné zálohy.