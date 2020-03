Viru se bojí i teroristé na Blízkém východě. Sedí doma a neútočí

Gaza je přelidněná, její ekonomická situace mizerná, stejně jako nemocnice a infrastruktura, a to navzdory rozsáhlé mezinárodní pomoci. Následky šíření koronaviru tam proto můžou být děsivé. Palestinci, kteří poslední dny přešli hranice do Gazy, mířili do karantény v rychle zbudovaných polních nemocnicích u přechodu Rafáh. Zhruba tři tisíce lidí už mají domácí karanténu. Ještě dříve, než se v Gaze zjistil koronavirus u dvou lidí, kteří byli v Pákistánu, Hamas zavřel školy, školky i univerzity.