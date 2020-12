KOMENTÁŘ: Trumpovo dědictví na Blízkém východě aneb Izrael až na prvním místě

Původní americká historická pozice „nestranného vyjednavače“, které v oblasti stejně nikdo doopravdy nevěřil, byla v minulých letech dramaticky přeměněna na něco, co třeba i všemu vzdálení Australané nazývali rovnou „Israel first“. Donald Trump za čtyři roky dokázal na Blízkém východě udělat většinu toho, o čem Izrael snil a Američané léta vyjednávali, aniž by to kdy udělali či vůbec udělat hodlali.