Zklamání z přístupu Evropy v současné válce s Íránem je mezi Izraelci velké. Jak mi říká pětačtyřicetiletý Telavivan Ariel, nejde o to, že Evropané nepodporují Izrael. Ví, že Izrael od nich nemůže moc čekat. Nechápe ale, že Evropa mlčí k tomu, co se dělo v Íránu.
„Žádný slzný plyn, žádné gumové projektily, prostě do demonstrantů rovnou pálili ostrými... Na 30 000 zavražděných Íránců jejich vůdci a z Evropy nezazní ani slovo odsouzení,“ říká mi Ariel. „To je naprosté pokrytectví. Ani neskrývají, že používají dvojí metr (na Izrael a zbytek světa),“ dodává.
„Copak nechápou, že tohle je střet islamismu se západním světem, že by Evropa byla další na řadě?“