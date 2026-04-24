Na Blízký východ připlula další americká letadlová loď, již třetí

Do oblasti Blízkého východu připlula americká letadlová loď USS George H. W. Bush. S odvoláním na oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedla agentura AFP. Jedná se o třetí letadlovou loď, která se v regionu pohybuje. Již od ledna v oblasti operuje USS Abraham Lincoln. V Rudém moři je rovněž letadlová loď USS Gerald R. Ford.
Stroj přistává na americké letadlové lodi USS George H. W. Bush.

Stroj přistává na americké letadlové lodi USS George H. W. Bush.

Bezpilotní letoun X-47B startuje z paluby letadlové lodi USS George H. W. Bush...
Bezpilotní letoun X-47B startuje z paluby letadlové lodi USS George H. W. Bush....
Experimentální bezpilotník X-47B přistává 21. května 2013 na palubě letadlové...
Americká letadlová loď USS George H. W. Bush (12. listopadu 2024)
Nasazení třetí letadlové lodě s doprovodnými válečnými plavidly přichází v době čerstvě prodlouženého příměří, na kterém se před dvěma týdny shodly Spojené státy a Írán a které pozastavilo vzdušné údery v celém regionu.

Navzdory příměří však zůstává napjatá situace v Hormuzském průlivu, který je důležitou vodní trasou pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu.

Teherán tuto strategickou úžinu v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval. V pátek sice oznámil znovuotevření průlivu, v sobotu ho ale opět uzavřel s tím, že tak činí kvůli pokračující americké blokádě íránských přístavů.

Od Íránu pro matrace. Největší americká letadlovka je ve Splitu, žádá si řadu oprav

Proklamovaným cílem této blokády je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy. Obě strany v posledních dnech přistoupily k zásahům proti obchodním plavidlům, které podle nich porušily jejich blokády.

Na Blízký východ připlula další americká letadlová loď, již třetí

Stroj přistává na americké letadlové lodi USS George H. W. Bush.

Do oblasti Blízkého východu připlula americká letadlová loď USS George H. W. Bush. S odvoláním na oblastní velitelství americké armády CENTCOM to uvedla agentura AFP. Jedná se o třetí letadlovou loď,...

24. dubna 2026  7:49

