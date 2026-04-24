Nasazení třetí letadlové lodě s doprovodnými válečnými plavidly přichází v době čerstvě prodlouženého příměří, na kterém se před dvěma týdny shodly Spojené státy a Írán a které pozastavilo vzdušné údery v celém regionu.
Navzdory příměří však zůstává napjatá situace v Hormuzském průlivu, který je důležitou vodní trasou pro vývoz ropy a plynu z Perského zálivu.
Teherán tuto strategickou úžinu v reakci na americko-izraelské údery zahájené 28. února de facto zablokoval. V pátek sice oznámil znovuotevření průlivu, v sobotu ho ale opět uzavřel s tím, že tak činí kvůli pokračující americké blokádě íránských přístavů.
Proklamovaným cílem této blokády je omezení příjmů íránského režimu z prodeje ropy. Obě strany v posledních dnech přistoupily k zásahům proti obchodním plavidlům, které podle nich porušily jejich blokády.