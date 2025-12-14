Bleskové povodně v Maroku zabily nejméně 14 lidí. Během hodiny zaplavily desítky budov

Autor: ,
  22:24aktualizováno  22:47
Provincii Sáfí na atlantickém pobřeží Maroka dnes zasáhly bleskové povodně. Nejméně 14 lidí zemřelo a dalších 32 utrpělo zranění, uvedly místní úřady. Zvýšily tak bilanci, která dosud činila sedm mrtvých a 20 zraněných.

Pouhá jedna hodina silného deště stačila k tomu, aby voda zaplavila přibližně 70 domů a obchodů, odnesla deset automobilů a přerušila silniční spojení v přístavním městě Sáfí a jeho okolí.

Záchranné práce podle úřadů pokračují.

Zaplavena je podle místních médií také část historického centra Sáfí, které leží asi 200 kilometrů jihozápadně od Casablanky.

Město Sáfí

Město Sáfí

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Bleskové povodně v Maroku zabily nejméně 14 lidí. Během hodiny zaplavily desítky budov

Nejméně sedm lidí zemřelo při bleskových povodních v Maroku

Provincii Sáfí na atlantickém pobřeží Maroka dnes zasáhly bleskové povodně. Nejméně 14 lidí zemřelo a dalších 32 utrpělo zranění, uvedly místní úřady. Zvýšily tak bilanci, která dosud činila sedm...

14. prosince 2025  22:24,  aktualizováno  22:47

Po střelbě na prestižní univerzitě v USA zemřeli dva lidé, policie zadržela muže

Na Brownově univerzitě na severovýchodě USA došlo ke střelbě, zasaženo bylo...

V areálu Brownovy univerzity ve státě Rhode Island na severovýchodě USA zasáhla střelba několik lidí. Policie v souvislosti se střelbou zadrželi jednoho člověka. Podezřelému podle policie je kolem 20...

14. prosince 2025,  aktualizováno  22:42

Zelenskyj jednal v Berlíně. Můžeme udělat kompromis o NATO, připustil

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (uprostřed vpravo) si podává ruku se...

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v neděli jednal v Berlíně s americkou delegací za účasti zmocněnce prezidenta Donalda Trumpa Steva Witkoffa a Trumpova zetě Jareda Kushnera a také s německým...

14. prosince 2025  12:45,  aktualizováno  22:37

Při střelbě na pláži v Sydney zemřelo nejméně šestnáct lidí. Konala se zde chanuka

Záchranáři zasahují na místě střelby na pláži Bondi Beach v Sydney. (14....

Dva útočníci s dlouhými palnými zbraněmi dnes na pláži Bondi Beach v Sydney zabili nejméně 16 účastníků oslav židovského svátku chanuka a nejméně 40 dalších zranili. Útok mířil na židovskou komunitu,...

14. prosince 2025  9:51,  aktualizováno  22:04

RECENZE: Silný prožitek. Jiří Strach s filmem Máma zariskoval, ale vyplatilo se

80 % Premium
Elizaveta Maximová ve filmu Máma (2025)

Byl to hodně riskantní krok, pozvat nedělního diváka k příběhu, v němž figurují tak nepříjemné prvky jako mentální postižení, dětský domov či smrt, ale vyplatil se. Příběh Máma si totiž podmaňuje...

14. prosince 2025  21:45

Dýchání s TikTokem? Sociální sítě chtějí pomáhat s psychikou, experti to vidí jinak

Premium
ilustrační snímek

Negativní dopady přílišného užívání sociálních sítí a sledování krátkých videí na psychiku i chování mladých potvrzují i renomované studie. Na kritiku začaly reagovat i samotné sociální sítě a...

14. prosince 2025

Mezi Prahou a Táborem se čelně srazila dvě auta. Dva lidé se vážně zranili

Na silnici I/3 spojující metropoli s Benešovskem se u Bystřice čelně srazila...

Na silnici I/3 mezi Prahou a Táborem se u Bystřice na Benešovsku čelně srazila v neděli odpoledne dvě auta. Jednoho člověka záchranáři resuscitovali, celkem dva lidi převezli do nemocnice. Silnice...

14. prosince 2025  16:36,  aktualizováno  19:50

Budeme se bát, je to hrůza, říkají lidé ve Žlutavě, kde nalezli uneseného chlapce

Průběh pátrání po chlapci ze Zlínska, který byl podle policie unesen a vězněn....

Dvanáctiletého chlapce ze Zlínska, který ve čtvrtek nedorazil do školy, se podařilo po dvou dnech vypátrat. Policie však přišla s informací, že školák neutekl, nýbrž byl unesen a vězněn dospělým...

14. prosince 2025  19:17

Pivo bez alkoholu nemusí chutnat divně. Ve Walesu spustili přelomové zařízení

Pivovarnický gigant AB InBev. Ve svém závodě ve městě Magor v jižním Walesu...

Rostoucí poptávce po nealkoholickém a nízkoalkoholickém pivu jde naproti pivovarnický gigant AB InBev. Ve svém závodě ve městě Magor v jižním Walesu právě zprovoznil high-tech zařízení umožňující...

14. prosince 2025

Co když se propadnu já? V Turecku zejí stovky jam, jsou hluboké až desítky metrů

Tureckou provincii Konya trápí stovky jam. Půda se tam propadá kvůli dlouhému...

Vypadají, jako by tam byly odjakživa. Turečtí zemědělci však dobře vědí, že další se jim pod nohama může objevit kdykoliv a bez jakéhokoliv varování. Řeč je o jámách, kterých už jsou ve středním...

14. prosince 2025  18:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Rekordní dar. Dárek pro Putina dostal sto milionů, většina půjde na drony

Ukrajinský dron Žihadlo je určený pro sestřelování ruských šahídů

Sto milionů korun od neznámého dárce dostala česká iniciativa Dárek pro Putina, která kupuje zbraně pro Ukrajinu. Naprostá většina peněz půjde na urychlený nákup dronů, například na kvadrokoptéry s...

14. prosince 2025  18:10

Těší mě, že jsme proruští. Novou hvězdou AfD je Čečenec se slabostí pro nacismus

Alternativa pro Německo (AfD). (22. února 2025)

V řadách německé nacionalistické strany Alternativa pro Německo (AfD) nabírá popularitu poměrně málo známý člen, který má nicméně už více jak 400 tisíc sledujících na internetu. Noah Krieger je...

14. prosince 2025  17:22

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.