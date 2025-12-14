Bleskové povodně v Maroku zabily nejméně 14 lidí. Během hodiny zaplavily desítky budov

Pouhá jedna hodina silného deště stačila k tomu, aby voda zaplavila přibližně 70 domů a obchodů, odnesla deset automobilů a přerušila silniční spojení v přístavním městě Sáfí a jeho okolí.
Záchranné práce podle úřadů pokračují.
Zaplavena je podle místních médií také část historického centra Sáfí, které leží asi 200 kilometrů jihozápadně od Casablanky.
Město Sáfí
