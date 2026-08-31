Blesková povodeň zaskočila turisty v Grand Canyonu. U peřejí se našla těla

V důsledku toho platí pro stálé obyvatele přísná omezení spotřeby vody a turistům byl zakázán pobyt v chatách a hotelech uvnitř parku.
Čtyři vlny srážek nad dvěma povodími potoků během víkendu vyvolaly náhlé bleskové povodně, uvedla Národní meteorologická služba. Záběry z oblasti zachytily silný proud bahnité vody plné kamenů, který unášel kaňonem něco, co vypadalo jako části chaty, píše AP. Podle Správy národních parků zde přitom v průměru spadne méně než 25 centimetrů srážek ročně.
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Povodeň překvapila turisty v národním parku Grand Canyon, pohřešuje se 15 lidí
Návštěva Grand Canyonu může být v létě obzvláště nebezpečná kvůli riziku bleskových povodní, které doprovázejí období dešťů. Slunečné dny mohou rychle ustoupit bouřkám a přívalovým dešťům. Další deště a bouřky se v oblasti očekávají dnes, uvedla Paige Konieczná z meteorologické služby ve městě Flagstaff v Arizoně a vyjádřila obavy z dalších povodní.
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Bahno a zmar. Letecké snímky zachycují spoušť po katastrofě v Nepálu
V neděli večer bylo nedaleko peřejí Crystal Rapids na řece Colorado nalezeno tělo 46letého muže, uvedla Správa národních parků bez bližších podrobností. Park později na facebookových stránkách informoval o nálezu nejméně jednoho dalšího těla. Správa parku zároveň vyzvala veřejnost, aby jí poskytla jakékoliv informace o pohřešovaných turistech.