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Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky z nich zabila. Další se pohřešují, záchranné složky se je usilovně snaží pod tlustou vrstvou neprostupné hmoty najít a vyprostit.
Autor: Reuters
Ti, kteří příval přežili, teď vzpomínají, jak jejich blízcí zmizeli v bahnitém proudu. „Povodeň mi smetla před očima skoro celou rodinu,“ řekla stanici BBC Kalpana Malaová z Nepálu.
Autor: AP
Při katastrofě přišla o otce, matku, sestru a sestřiny děti. „Nemohli té povodni uniknout, neměli vůbec žádnou šanci,“ uvedla. „Ta povodeň brala všechno, ale já se synem jsme vylezli na střechu domu, a tak jsme přežili. Sama neumím vysvětlit jak.“
Autor: ČTK
Stovky lidí na obou stranách hranice přišly o život. Rozměr katastrofy je obrovský a bilance stále narůstá, záchranáři dál pátrají po dalších stovkách pohřešovaných, mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí.
Autor: Profimedia.cz
Některé zachráněné odváží za pomoci všech dostupných prostředků, například v bagrech či jiných stavebních strojích.
Autor: Reuters
Horský průvodce Sonam Dordží unikl povodni, která smetla jeho vesnici, díky tomu, že odjel asi o hodinu dřív za prací. Z domu vyrazil v osm hodin ráno a už cestou do hlavního města Káthmándú slyšel zvuky povodně ženoucí se do vesnice. „Znělo to jako zemětřesení,“ řekl.
Autor: Reuters
„Můj dům se zřítil,“ dodal průvodce s tím, že jeho sestra, její manžel a několik dalších příbuzných je pohřešovaných.
Autor: Reuters
Děsivá síla smetla řady zaparkovaných autobusů a nákladních automobilů, jako by to byly jen dětské hračky.
Autor: AP
Student jedenáctého ročníku školy ve městě Bidur Gjan Díp Sapkota měl vyučování jako obvykle, když najednou uslyšel křičet své učitele. Město Bidur leží na břehu řeky Trišuli, na jejímž horním toku se spustila povodeň.
Autor: Profimedia.cz
„Učitelé na nás křičeli, ať utečeme,“ řekl student Gjan zpravodajskému serveru Al-Džazíra. „Někteří z nás přeběhli přes malý, starý most a většina žáků se rozběhla do kopců. Někteří dostali záchvat paniky a omdleli,“ dodal. „Pořád z toho mám husí kůži a cítím úzkost,“ vypráví student, kterému se povedlo uniknout.
Autor: ČTK
Rádžendra Poudel, který pracuje jako zdravotník ve městě Betravátí v okrese Nuwakot, popsal apokalyptické scény z míst, kudy prošla povodeň. „Ještě ráno to bylo malebné místo. Stály tu domy a byly zde zahrady plné rostlin. Byla tu vodní elektrárna a továrna. Ale to všechno smetla ta vlna,“ řekl. „Nezůstalo tady nic. Láme mi to srdce, nemám slov.“
Autor: Reuters
Podle Lala Bahádura Raie, dalšího z obyvatel okresu Nuwakot, se povodeň dostala do vzdálenosti deseti metrů od jeho domu. „Smetla spoustu domů a také školu v naší vesnici. Můj dům měl štěstí,“ dodal. „Byly tu solární elektrárny. Pěstovala se tu káva. To všechno je teď pryč,“ řekl serveru Al-Džazíra.
Autor: Profimedia.cz
Zkušený britský horolezec Alan Hinkes už v Nepálu přívalové povodně zažil, ale jak sdělil BBC, nemohl uvěřit, jak prudká a ničivá byla středeční katastrofa. „Myslím, že nic takového jsme hodně dlouhou dobu neviděli,“ řekl.
Autor: AP
Pokud jde o záchranné operace, ty nyní podle horolezce nebude možné provádět jinak než s pomocí vrtulníků, protože povodeň smetla všechny mosty. „V Nepálu je poměrně dost malých vrtulníků, a právě ty jsou teď potřeba, aby se do těchto oblastí šlo dostat,“ řekl Hinkes.
Autor: Reuters
Povodeň se prohnala celým údolím a všechny budovy na obou březích řeky byly buď odplaveny, nebo jsou zasypané bahnem. „V minulosti už jsem prošel podobnými vesnicemi zasaženými sesuvy bahna. A je to dost pochmurný pohled,“ popsal barvitě horolezec.
Autor: Profimedia.cz
V místech, kam se pravděpodobně sesunula odlomená část ledovce a horniny, která podle odborníků způsobila povodeň, se ze zablokované řeky vytvořilo jezero. Podle satelitních snímků se neustále zvětšuje a hrozí, že se vylije. Úřady proto varovaly obyvatele, aby se drželi dál od říčních břehů.
Autor: Profimedia.cz
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