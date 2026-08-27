Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

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Američané spatřili hromady mrtvol a ztratili nervy. V Dachau postříleli esesáky
Američtí vojáci přijížděli v dubnu 1945 k Dachau s vědomím, že míří ke koncentračnímu táboru. Nic je však nemohlo připravit na to, co najdou uvnitř. Tisíce mrtvých vězňů a přeživších na pokraji sil....
Vždyť u nás už to vypadá stejně. Ruští turisté ztratili zájem o cesty do KLDR
I když se Moskva snaží vzhledem k vřelým vztahům s Pchjongjangem usilovně propagovat cesty do „bratrské“ KLDR, ruští turisté o ně příliš neprojevují zájem. Oficiální data ukazují na pokles meziroční...
Povodeň v Nepálu spustilo zřícení ledovce, míní experti. Fotky z vesmíru ukazují zkázu
Středeční bleskovou povodeň na hranicích Nepálu a Tibetu zřejmě vyvolalo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Uvádějí to experti, kteří analyzovali satelitní snímky zasažené...
Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout oblasti, jež už před dvěma dny poničil příval...
Proměna nádraží Smíchov. Nové jsou perony, troleje i koleje, podívejte se
Pokračuje rekonstrukce nádraží Praha-Smíchov. Obří dílo pomalu dostává svou novou podobu a už brzy se zcela změní. Vlaky začnou zanedlouho jezdit z nových nástupišť a přestavbou projdou poslední dva...
Nový systém armády propojí data státu i NATO. Pohlídá drony i rozešle varování
Armáda připravuje Informační systém zabezpečení obrany státu (IS ZOS), který má při krizích poskytovat zapojeným institucím společný přehled o situaci. Systém má propojovat data ze státních systémů,...
Zázrak uprostřed katastrofy. Zelený domek odolal povodni, rodina přežila na balkóně
Zázrak v zeleném domku. Tak přezdívají rodinu, která přežila nepálskou katastrofu na balkóně domečku, který dokola obklopila ničivá povodeň. Živel si vyžádal stovky mrtvých a pohřešovaných. Dům...
Tragické povodně v Nepálu připravily o život 469 lidí. Téměř dva tisíce se pohřešují
V Nepálu je po ničivé povodni pohřešováno 1924 lidí. V aktualizované bilanci to v pátek uvedl tamní úřad pro zvládání katastrof s tím, že počet obětí vzrostl na 579. Přívalová povodeň ve středu...
Švýcarsko zasáhla ničivá bouře. Padaly obrovské kroupy, zranily na 40 lidí
Bouřka s rychlostí větru až 142 kilometrů v hodině v pátek vyvracela ve Švýcarsku stromy i betonové stožáry elektrického vedení. Až šesticentimetrové kroupy zranily na 40 lidí, jednu ženu vážně...
Třeštíková pozastavila distribuci novinky. Knihkupci ji dál nabízeli pod jejím jménem
Spisovatelka Radka Třeštíková pozastavila distribuci své nové knihy Někdo to udělat musel, která měla vyjít příští týden pod jménem Velikovsky. Knihkupci na internetu totiž před novým pseudonymem...
Tohle jsme tu nezažili, situace je zoufalá, líčí z Nepálu humanitární pracovnice
Záplavy v Nepálu mají na svědomí stovky lidských životů, místní lidé se ukrývají v tunelech a na kopcích. Na místě jsou záchranáři a humanitární organizace, včetně Člověka v tísni. „Povodně, které...
Islanďané jsou rozpolcení nad obnovením jednání s EU, vyplývá z nového průzkumu
Těsná většina islandských voličů by nepodpořila obnovení jednání o členství země v Evropské unii, vyplynulo z nového průzkumu. Jde o rozdílný výsledek oproti předchozím průzkumům, které proběhly před...
Opilí a bez helmy. Na Pardubicku se srazily dvě skupiny cyklistů, čtyři utrpěli zranění
Nehodu cyklistů na cyklostezce na Pardubicku, při které sehrál svou roli i alkohol, řeší pardubičtí policisté. Tři zranění skončili v nemocnici. Alkohol v krvi měli nejen účastníci nehody, ale i...
Trumpův úředník poslal hasiče k vlastnímu ranči, demokraté žádají vyšetřování
Člen Trumpovy vlády čelí výzvám k vyšetřování kvůli podezření, že využil svou funkci ve prospěch vlastního ranče. Michael Boren, který dohlíží na americkou Lesní službu, podle demokratických senátorů...
V patnácti tu sama bojovala s rakovinou. Teď dětskou onkologii vyzdobila Plešouny
Před lety přicházela Eliška Soffer Podzimek na dětskou onkologii v Motole jako dětská pacientka. Nyní se vrátila jako výtvarnice, která holou nemocniční chodbu proměnila ve svět barev, zvířat a...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Parník na Hracholuskách kvůli suchu dojezdil, vytáhli ho na poslední chvíli
Výletní loď pro 150 lidí na přehradě Hracholusky na Plzeňsku letos dojezdila předčasně. Hladina v nádrži poklesla natolik, že kdyby provozovatelé čekali do příštího týdne, plavidlo by už zřejmě...
Řidička na D2 u Brna nabourala do náklaďáku. Zraněná je ona a tři děti
Dálnici D2 na šestém kilometru ve směru na Brno uzavřela kolem poledne vážná dopravní nehoda. Zranila se žena s dítětem, které musel do nemocnice přepravit vrtulník, další dvě děti zdravotníci...