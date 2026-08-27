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Všechno je pryč, nebo pod bahnem. Nepál je v šoku, hrozí další katastrofa

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  14:53
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Mohutná blesková povodeň v oblasti mezi Nepálem a Čínou ve středu vmžiku smetla vše, co jí stálo v cestě. Lidé se před valící se masou vody a bahnem pokoušeli utéct, živelná katastrofa přesto stovky z nich zabila. Další se pohřešují, záchranné složky se je usilovně snaží pod tlustou vrstvou neprostupné hmoty najít a vyprostit.

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