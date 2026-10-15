Dodo znovu na scéně? Vědci chtějí pomocí AI oživit blbouna nejapného

Společnost vytvořila AI nástroj, který jí usnadňuje rekonstrukci genomu blbouna nejapného z uchovaných zlomů. Firma tvrdí, že má zmapováno 95 procent genomu.
Firma chce oživit několik století vyhynutého ptáka pomocí genetického editingu. Na základě informací získaných při studiu genomu dronteho mauricijského by pak upravila DNA holuba nikobarského, který patří k nejbližším druhům vyhynulého ptáka.
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Firma postupovala podobně ve snaze oživit dávno vyhynulý druh pravlků obrovských. Podle některých vědců však tři štěňata narozená při pokusu byla jen geneticky modifikovanými vlky obecnými.
Poslední exemplář blbouna nejapného byl spatřen v roce 1662. Nelétavý pták obýval ostrov Mauricius. Druhu se stalo fatální trvalé osídlení ostrova člověkem v 16. a 17. století.
„Dronte mauricijský je nejznámějším případem vyhynutí, které způsobil člověk. Zmizel několik dekád po příchodu lidí na Mauricius, a to především kvůli zavlečení invazivních druhů,“ řekl šéf firmy Ben Lamm.
Lamm také tvrdí, že firma spolupracuje s úřady na Mauriciu ohledně možného návratu druhu na ostrov.
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Colossal Biosciences se v posledních letech pokusila oživit i další vyhynulé druhy. Loni v dubnu představila geneticky upravené myši s rezavou dlouhou srstí, které mají vědcům pomoci při výzkumu zaměřeném na návrat srstnatého mamuta. Společnost vytvořila celkem 38 myší, u nichž upravila geny související s mamutími vlastnostmi.
O měsíc později firma představila tři geneticky upravená vlčí mláďata, která mají připomínat pravlka obrovského. Vědci upravili DNA vlka obecného tak, aby získal některé znaky pravlka, například větší lebku a světlou srst.