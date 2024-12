Černá perla Británie umírá. Blackpool lákal turisty, teď je obrazem zmaru

Pro pětapadesátiletého Stevena je to každodenní rutina – probouzí se do chladného rána a snaží se co nejrychleji vyhrabat z potrhaného spacáku. Žije na ulici přímořského města Blackpool, které se rozkládá podél pobřeží Irského moře 65 kilometrů severozápadně od Manchesteru. Do rodného města se vrátil před dvaceti lety ze Stoke-on-Trent, tížil ho rozvod a jak sám říká, chtěl znovu zažít „ty staré dobré časy“.

Jenže nic takového se nekonalo, po příjezdu zjistil, že sehnat ubytování je nadlidským úkolem. Už rok tak přespává venku, píše BBC. Podobných případů jsou v Blackpoolu tisíce, město přitom ještě nedávno platilo za oblíbenou dovolenkovou destinaci pro statisíce Britů. Nyní je příkladem, jak rychle může pár nepopulárních kroků změnit prosperující region ve výspu zmaru.

Rodiště frontmana slavné britské kapely The Cure Roberta Smithe bylo až do poloviny osmnáctého století malou vesničkou. Angličané si tehdy oblíbili výlety k moři, v roce 1781 zde vznikla cesta, která oblast spojila se zbytkem země. Lákadlu v podobě jedenáct kilometrů dlouhé písečné pláže nešlo odolat. V roce 1801 zde trvale žilo pět set lidí, o půl století později to už bylo více než 2 500.

Ve čtyřicátých letech devatenáctého století zde vybudovali železnici, jež Blackpool spojila s průmyslovými městy severní Anglie. Jednoduše sem mohli nově zavítat i chudší obyvatelé. Na sklonku století přibyla přímořská promenáda, řada hospod, místní kopie Eiffelovy věže i elektrické tramvaje, které byly uvedeny do provozu v roce 1885 a patří k nejstarším elektrickým tramvajovým linkám na světě.

„Typický příklad britského přímořského letoviska“, jak Blackpool titulují dobové prameny, prosperoval. Počet stálých obyvatel v průběhu let masivně narostl, dnes zde žije na 143 tisíc lidí.

Dobře už bylo

Dobré časy jsou však kvůli strádající ekonomice nenávratně ztraceny, o Blackpoolu už britské sdělovací prostředky dávno neinformují jako o ráji letního odpočinku. Jednou z posledních ran jsou nemilosrdné výsledky průzkumu, podle kterého mají zdejší muži nejnižší věk dožití v celé Velké Británii, konkrétně 73 let. I zde platí otřepaná fráze: „Bohatství uzdravuje, chudoba zabíjí.“

Stačí se podívat na bohatý nemetropolitní distrikt Hart v hrabství Hampshire, kde se muži dožívají v průměru o deset let více. Nůžky mezi bohatými a chudými britskými regiony podle statistik výrazně rozevřela i pandemie covidu. Prvopočátky problému však musíme hledat jinde, s dostupnější leteckou dopravou začal Blackpool ztrácet punc letoviska a Angličané ho vyměnili za jistotu krásného počasí španělského Costa del Sol.

Liduprázdných ubytovacích kapacit se chopili spekulanti, ti překvapivě nevyšponovali nájemné na astronomické částky, ale šli opačnou cestou. Jednopokojový byt s výhledem na zdejší proslulou horskou dráhu Big Dipper přijde na pouhých sto liber týdně, tedy asi tři tisíce korun. To je méně než polovina průměrného britského nájmu.

To do města přilákalo chudé Brity, kteří si jinde nemohli dovolit vlastní ubytování. Zdejší byty tak jsou dnes zcela obsazeny. Chudší vrstvy jsou však podle statistik mnohem náchylnější k vážným zdravotním problémům spojeným s civilizačními chorobami – ať už rakovinou nebo onemocněními kardiovaskulárního systému. Doba dožití je u takových obyvatel pochopitelně výrazně nižší.

Bídný start do života

Andy Knox, který řídí odbor Národní zdravotní služby (NHS) pro Lancashire a Cumbrii, pro list The Guardian uvedl, že je potřeba systematická změna. Velí ke zvýšení daní na slazené produkty, alkohol a výrazně větší tlak policie na potírání obchodu s drogami.

„Není to jen o volbě životního stylu, jde o komplexní problém, který se přenáší napříč generacemi. Děti si z dospívání v nefunkčních rodinách odnášejí trauma,“ míní. „Mají otřesný start do života, nikdo jim nezajistí stomatologickou péči, s tím souvisí i bídné stravování. Až osmdesát procent zdejších dětí spadá do nejchudší společenské vrstvy v naší zemi,“ dodává.

Statistiky mu dávají za pravdu, nedávný průzkum městské rady Blackpoolu ukazuje, že zdejší lidé až pětkrát častěji oproti celostátnímu průměru umírají na komplikace spojené s konzumací drog, dvakrát častěji pak na následky kouření. Mají rovněž největší poměr úmrtí k počtu obyvatel kvůli alkoholu a psychickým nemocem v celé Anglii.

Místní se bohužel nemohou spolehnout ani na pomoc od vedení města, jehož kasa balancuje na hraně. Ještě před deseti lety měli v městském rozpočtu vyčleněno o 1 400 liber na občana více než letos. A peníze nepřekvapivě chybí i v příspěvcích na lékaře. Propad deseti liber od roku 2013 se zdá být zanedbatelný, pro mnohé obyvatele Blackpoolu však tato částka byla rozhodujícím faktorem, který je donutil k návštěvě lékaře. Prevence, jak známo, je přitom při řešení zdravotních problémů klíčová.