Elektrárny se rozpadají, není palivo. Kuba jde od blackoutu k blackoutu

„Zapněte zase Morro. Ještě jsme všichni neodešli,“ sarkasticky žádají Kubánci o rozsvícení majáku v Havaně. Jejich vtipy jsou stále cyničtější, až dvacetihodinové výpadky se opakují už několik let. I proto za poslední dva roky ostrov opustilo milion lidí a ze zahraničí svým příbuzným posílají elektrické zboží – to si však do zásuvky jen tak nezapojí.

Kuba si od Turecka pronajala šest obrovských lodí, zakotvila je v Havanském zálivu a udělala z nich mobilní elektrárny. Dokázaly vyrábět 20 procent elektřiny, vyžadovaly spoustu ropy. A tu teď není kde brát.