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Rozzuřený bizon zaútočil v parku na turistu a vyhodil ho vysoko do vzduchu

Petra Škraňková
  13:16
Klidná procházka po Yellowstonském národním parku se během několika vteřin změnila v boj o život. Rozzuřený bizon zaútočil na turistu a odhodil ho vysoko do vzduchu. Podle svědků turista zvíře nijak neprovokoval, byl jen ve špatnou chvíli na špatném místě.

Dramatický incident zachytil profesionální fotograf Mike MacLeod z nedalekého města Bozeman v Montaně. Podle jeho slov byl samec bizona „rozrušený, naštvaný a útočil na všechno, co se pohnulo“. Video útoku následně poskytl deníku Cowboy State Daily, který jej zveřejnil na svém kanálu na YouTube.

K útoku došlo v pátek večer v kempu Bridge Bay jižně od oblasti Fishing Bridge v americkém Yellowstonském národním parku. Rozzuřený bizon vážící kolem 900 kilogramů si vyhlédl 65letého Carla Isoma-McDaniela, který se tam procházel se svým vnukem. Zaútočil na něj a vyhodil ho zhruba 2,5 metru do vzduchu.

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„Snažil jsem se jen natočit dramatické záběry bizona, který byl rozzuřený. Byl naštvaný, rozrušený a útočil na všechno, co se pohnulo,“ popsal fotograf MacLeod. „Úplně to změnilo moje představy o tom, co od bizonů v tomto období roku čekat. Něco takového bych opravdu nepředpokládal,“ dodal otřesený fotograf. Turista se podle něj choval zodpovědně a bizona neprovokoval – ocitl se prostě ve špatnou chvíli na špatném místě.

Napadený Isom-McDaniel utrpěl vážná zranění, ale zůstal při vědomí. Po útoku měl silné bolesti kyčle a nohy. Podle serveru People se dalším návštěvníkům podařilo bizona odehnat a přivolat záchranáře. Podle rodiny utrpěl několik zlomenin, ale po celou dobu byl při vědomí a dokonce v sanitce vtipkoval.

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Správa Yellowstonského národního parku (National Park Service) k útoku nezveřejnila bližší podrobnosti. Návštěvníky dlouhodobě upozorňuje, aby si od bizonů udržovali odstup nejméně 25 metrů. Přesto právě tito mohutní kopytníci patří k nejčastějším původcům zranění turistů v parku, protože dokážou běžet rychlostí až 55 kilometrů za hodinu a při ohrožení reagují velmi prudce.

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