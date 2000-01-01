náhledy
Žijí v hlubokých temných vodách. Přesto však fotograf Gabriel Jensen zachytil jejich dechberoucí barevnost. Mořské živočichy atypických tvarů se mu podařilo vyfotografovat při nočním ponoru u amerického pobřeží. Tvory, kteří jsou důkazem rozmanitosti přírody, si prohlédněte ve výběru fotografií.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Zachytit na snímku tyto hlubokomořské tvory představuje obrovskou výzvu, většina z nich je totiž téměř průhledná a mnozí měří jen několik milimetrů.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Při vertikální migraci se živočichové za tmy masivně přesouvají z hloubek směrem na hladinu, aby si opatřili potravu. Tohoto jevu využil fotograf i při pořízení snímku, jenž zachycuje larvu ryby z čeledi pražmovitých vezoucí se na larvě sumýše.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Na fotografii je dosud neprozkoumaný druh mořského ďasa, kterého vědci v místě přezdívají „Andrea’s angler“. Jelikož se jedná o jeden z nejvzácnějších nálezů, odebrali odborníci tento konkrétní exemplář ke genetickým testům.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Chobotnice diamantová neboli thysanoteuthis rhombus se vyskytuje v tropických a subtropických vodách po celém světě. Jméno získala podle vzhledu ploutví. Je jediným známým druhem hlavonožce, který je monogamní – samci a samice stejné velikosti zůstávají společně od mládí až do smrti.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Phronima je rod malých, hlubokomořských amfipodů neboli různonožců. Samci obvykle dorůstají délky jednoho centimetru, samice měří zhruba dva až tři centimetry.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Larva bezočky chůdovité (Bathypterois grallator), neformálně známá jako „trojnožka“, která žije na dně oceánu v hloubkách od 900 do 4 700 metrů (2 950 až 15 400 stop). Kvůli hluboké tmě je téměř slepá. Protože má malou šanci na setkání s dalším jedincem svého druhu, je hermafroditem s vyvinutými oběma pohlavními orgány. Nazývá se trojnožka, protože dokáže své ploutve zpevnit tak, že může na dně oceánu chodit jako na chůdách.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Chřestivec skvrnoploutvý (Halieutichthys aculeatus) je dosti zvláštní tvor. Většinu času tráví na mořském dně, kde po něm svébytným způsobem pomocí ocasu poskakuje. Hrozí mu vyhynutí.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Larva platýse skvrnitého (Cyclopsetta fimbriata). Jeho dospělá verze vypadá dosti odlišně, na svém těle má černé skvrny. Tyto rozdíly vědcům a potápěčům komplikují určování ryb.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz
Phronima je průhledný korýš, který posloužil jako inspirace pro Vetřelce ze známé sci-fi série. Podobně jako tento mimozemský netvor vyžírá své oběti zevnitř. Do vydlabaného těla pak naklade vajíčka a vzniklou schránku tlačí před sebou. Na obrázku je přichycený na medúze korunkové.
Autor: Gabriel Jensen / TwoPointO Media, Profimedia.cz