Bizarní, hodnotí v Rakousku spor Pavla a Macinky o účast na summitu NATO

Rakouská agentura připomíná, že vše začalo Babišovým vyjádřením, že je „logické“, aby Česko na summitu zastupovali on a šéf diplomacie Macinka. Podle premiéra bude moci spojencům, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa, „lépe vysvětlit“ aktuální výši českých výdajů na obranu.
Aliance v současnosti vyžaduje, aby členské země na obranu vydávaly nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP). Letošní české výdaje odpovídají 1,73 procenta HDP, k dosažení dvouprocentní hranice přispívají mimo jiné výdaje na dopravní stavby.
|
Na summit NATO pojedu, píše prezident Babišovi. Umanutost, reaguje Macinka
APA připomíná, že Pavel se od nástupu do prezidentské funkce v roce 2023 účastnil všech summitů NATO a chce v této praxi pokračovat. „Co se týče zahraničních cest, je velmi aktivní – přinejmenším ve srovnání se svým předchůdcem Milošem Zemanem,“ poznamenala APA.
Agentura píše, že konflikt přihřívá ministr zahraničí a šéf Motoristů Macinka, který je podle ní považovaný za provokatéra. Vztahy mezi šéfem diplomacie a prezidentem jsou podle rakouské agentury napjaté, protože Pavel odmítl do vládní funkce jmenovat kontroverzního „čestného předsedu“ strany Filipa Turka. Macinka v současném sporu o složení české delegace na summitu NATO o prezidentovi mluvil jako o „zástupci opozice“ nebo jako o „politikovi bez reálného vlivu“.
|
„Lídr opozice nikdy.“ Prezident nepojede ani na summit OSN, prohlásil Macinka
Rakouská agentura připomíná, že Pavel a Babiš mají ještě tři měsíce čas, aby se nějak dohodli. „Zda se to podaří, je ve hvězdách,“ dodává.