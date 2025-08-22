Bitva o Mouřenínovu ulici. Slavnostní přejmenování se odkládá, věc řeší německé soudy

Jméno Mouřenínova dostala ulice v centrální berlínské části Mitte už v 18. století. Podle některých výkladů po černochu či černoších, kteří zde žili, další názory název přímo spojují se zotročenými Afričany, kteří museli v Berlíně a Braniborsku sloužit.
Slovník Duden, který je v Německu jazykovou autoritou, označuje slovo Mohr, mouřenín, za zastaralé a diskriminační. Už před lety se přestal v Německu používat pro oblíbenou pěnovou sladkost název Mohrenkopf (Mouřenínova hlava). Nyní se prodává nejčastěji jako Schokokuss (Čokoládový polibek).
Debatu o přejmenování Mouřenínovy ulice v Berlíně rozproudila smrt amerického černocha George Floyda v květnu 2020, která v USA a následně v celém světě zažehla protirasistické demonstrace. Aktivisté a spolky bojující proti rasismu tehdy začali kritizovat jména některých ulic v německé metropoli, včetně Mohrenstrasse.
Za pravdu jim nakonec dalo i zastupitelstvo centrální berlínské části Mitte, které v roce 2020 rozhodlo o změně jména ulice. To dosavadní označili za diskriminační a uvedli, že škodí pověsti Berlína. Nově má nést ulice jméno černošského filosofa Antona Wilhelma Amoa.
Žalobu některých obyvatel ulice, kteří chtěli současné jméno zachovat, soud na začátku července zamítl. Radnice centrální části Mitte se proto rozhodla přistoupit k přejmenování a slavností ceremonie byla naplánována na sobotu. Nyní bude muset být opět odložena. Podle berlínského správního soudu totiž ještě není rozhodnuto o jedné další žalobě namířené proti přejmenování. Zastavení procesu je podle soudu navíc možné, protože není nijak naléhavý.
České velvyslanectví adresu nezmění
Radnice části Mitte přitom už v přípravě na sobotní ceremonii nechala umístit na sloupy cedule s novým jménem ulice, to staré bylo přelepeno oranžovými páskami.
Anton Wilhelm Amo byl jedním z prvních učenců v Německu, který byl afrického původu. Narodil se kolem roku 1703 v západní Africe, jako dítě jej zavlekli do Německa. Vystudoval na univerzitách v Halle a Wittenbergu, kde získal doktorát. Později přednášel ve Wittenbergu, Halle a Jeně, a to především filosofii a právo. Zřejmě v roce 1747 se vrátil do Afriky, kde po roce 1753 zemřel.
Na rohu ulic Mohrenstrasse a Wilhelmstrasse stojí i budova velvyslanectví České republiky v Německu. Brutalistní stavba podle návrhu Věry a Vladimíra Machoninových má ovšem hlavní vchod z ulice Wilhelmstrasse, takže se jí změna adresy netýká.
Na přelomu loňského srpna a září se zastupitelský úřad kvůli rekonstrukci budovy ze 70. let navíc dočasně přestěhoval. Nyní sídlí na náměstí Hausvogteiplatz na opačném konci ulice, která má nést Amoovo jméno.