Chci první tři výplaty v bitcoinech, poručil si nový newyorský starosta Adams

„V New Yorku vždy děláme věci ve velkém stylu, takže až se stanu starostou, mé první první TŘI výplaty budou v bitcoinech,“ napsal Adams na Twitteru. „NYC se stane centrem kryptoměnového průmyslu a dalších rychle rostoucích inovativních odvětví! Jen počkejte!“ dodal.

In New York we always go big, so I’m going to take my first THREE paychecks in Bitcoin when I become mayor. NYC is going to be the center of the cryptocurrency industry and other fast-growing, innovative industries! Just wait!