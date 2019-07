Biskup bude vymítat město v Kolumbii, svěcenou vodu rozpráší z vrtulníku

Biskup Rubén Darío Jaramillo Montoya chce podle svých slov modlitbou očistit Buenaventuru od zamoření zlými duchy. Město se dlouhodobě potýká s neutuchajícím násilím, pašováním drog a chudobou. Montoya se k exorcismu rozhodl poté, co tu byla brutálně zavražděna desetiletá dívka.



„Musíme z Buenaventury vyhnat ďábla, abychom zjistili, jestli můžeme obnovit mír a klid, který naše město ztratilo v důsledku tolika zločinů, vzkvétající korupce a zla spojeného s drogovým obchodem,“ uvedl biskup.

„Chceme obletět celé město a ze vzduchu ho pokropit svěcenou vodou,abychom zjistili, jestli můžeme vyhnat všechny démony, kteří nás ničí. Dostaneme boží požehnání, které nás zbaví všech zlých duchů a zlosti, která zaplavila naše ulice,“ prohlásil Montoya podle britského listu The Guardian.

Vrtulník by měla knězi ke vzdušnému exorcismu propůjčit kolumbijská armáda, a to v rámci každoroční slavnosti konané na počest svatých patronů města.

Buenaventura leží na pacifickém pobřeží Kolumbie a v roce 2014 se stala nejvíce násilným městem v celé zemi. Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch ovládají mnoho čtvrtí mocné zločinecké skupiny, které se kromě drogového obchodu dopouštějí nevýslovného násilí, obzvláště brutálních vražd, sexuálního zneužívání nebo únosů pro výkupné.

Obyvatelé bojují za záchranu města, vraždy přesto přibývají

Podle očitých svědků, místních úřadů i katolické církve provozují drogové kartely domy hrůzy známé jako „casas de pique“, ve kterých své oběti mnoho hodin mučí a postupně jim usekávají končetiny.



Za posledních pět let podle The Guardianu došlo v Buenaventuře k výraznému pokroku, a to díky snaze místních obyvatel o znovuzískání kontroly nad městem. Navzdory tomu se tu letos do konce května odehrálo 51 vražd, což je o 20 více než za stejné období loňského roku.

Přestože se exorcismus používá k vymítání ďábla hlavně u jednotlivců, od roku 1890 má církev modlitbu určenou právě pro případy většího zamoření démony.

Vatikán loni pro kněze uspořádal kvůli exorcismu speciální školení, protože se celosvětově množí případy posednutí ďáblem. Vatikán rovněž podporuje Mezinárodní asociaci exorcistů, která sdružuje více než dvě stě katolických, anglikánských a pravoslavných kněží specializujících se na tuto problematiku.