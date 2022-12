Chránit třetinu planety? Nová dohoda všech států světa radí, ale netrestá

Hlavní body nového dokumentu OSN Globální rámec pro biodiverzitu Hlavním cílem je do roku 2030 zajistit ochranu alespoň 30 procent pevninských oblastí, vnitrozemských vodních cest a pobřežních a mořských oblastí na Zemi. To je podle vědců a ekologů minimum, ideální by bylo podle nich 50 procent. Nyní je chráněno 17 procent pevniny a osm procent moří. Dohoda také usiluje o obnovu 30 procent degradované půdy a vod v průběhu desetiletí, oproti dřívějšímu cíli 20 procent. Bohatší země mají mimo jiné do roku 2025 dávat chudším zemím na ochranu biologické rozmanitosti kolem 20 miliard dolarů (457 miliard Kč) ročně a nejméně 30 miliard (685 miliard Kč) do roku 2030. To je podle agentury AFP zhruba dvojnásobek a poté trojnásobek současné mezinárodní pomoci pro biologickou rozmanitost. Dohromady by mělo putovat na ochranu biodiverzity z veřejných i soukromých zdrojů 200 miliard dolarů ročně (4,5 bilionu korun). Přijatý dokument zdůraznil i roli původních obyvatel a místních komunit a spolupráce s nimi v globálním ochranářském úsilí. Země se zavázaly do roku 2025 specifikovat dotace do různých oborů lidské činnosti, které poškozují biologickou rozmanitost, a poté je odstranit, postupně odstraňovat nebo reformovat. Souhlasily, že do roku 2030 sníží tyto pobídky nejméně o 500 miliard dolarů ročně a zvýší pobídky, které jsou pozitivní pro ochranu přírody. Jedním z kontroverznějších cílů dohody bylo snížit používání pesticidů. Proti konkrétní dohodě se postavily Brazílie, Indie a Indonésie. Ohrožení lidí a životního prostředí pesticidy se má do roku 2030 snížit na polovinu. Původní cíl byl dvě třetiny. Neshody také panovaly v oblasti financování projektů, dohoda je nakonec kompromisem. Problémem také podle odborníků je, že dohoda není právně závazná a řada jejích cílů je nekonkrétní.