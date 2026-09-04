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Pochytej migranty, naplň Trumpův účet. Bílý dům spustil web s videohrami

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  10:45
Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony...

Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony s Mexikem. (23. června 2020) | foto: Profimedia.cz

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Bílý dům ve čtvrtek představil web s videohrami, v nichž hráči mohou deportovat migranty nebo stavět zeď na hranici Spojených států s Mexikem. Ve hře založené na konceptu klasického herního žánru hada chytá postava zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana migranty různých odstínů pleti u řeky Rio Grande na americko-mexické hranici.

Organizace pro lidská práva online hry odsoudily. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa je vydala právě v době, kdy se snaží hromadně zatýkat a deportovat migranty.

Hra inspirovaná kultovní hrou Tetris, v níž hráči skládají kostky do zdi, nese název Postav zeď. „Ochraň hranici před blížící se hordou,“ stojí v pokynech.

V další hře mohou hráči chytat do sítě létající peníze či diamanty ukládané na takzvané Trumpovy účty. Hra odkazuje na iniciativu, která vznikla na základě zákona o daních a výdajích a podle níž vláda automaticky na účet každého dítěte narozeného mezi roky 2025 a 2028 pošle tisíc dolarů (necelých 20 800 Kč).

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„Nemůžeme přestat vyhrávat. Postavte zeď. Deportujte. Naplňte Trumpův účet,“ napsal na sociální síti X Bílý dům u videa propagujícího videohry.

Administrativa chce inovativním způsobem prezentovat prezidentovy četné úspěchy tak, aby oslovila všechny Američany, sdělil Bílý dům v prohlášení. „Je to snaha ještě více zdůraznit kontrast mezi kulturou zábavy a vyhrávání a temnou socialistickou vizí Ameriky, kterou mají demokraté,“ dodal.

„Je mi z toho špatně. Celá léta si zahrávají s lidskými životy a nyní z toho udělali videohru,“ uvedla Amerika Garciová Grewalová z organizace za práva migrantů Frontera Federation se sídlem v Eagle Pass v Texasu. Tvůrci her „ztratili pojem o tom, co znamená být člověkem a starat se o druhé“, dodala.

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Bílý dům je zjevně odhodlán dehumanizovat a zesměšňovat migranty, přestože lidé umírají v detenčních centrech, uvedla Adriana Jassová, programová koordinátorka organizace AMIGOS San Diego Community, která pracuje na hranici s Mexikem. „Krutost a extrémy této administrativy už nikoho nepřekvapí,“ dodala.

Trump na začátku svého druhého funkčního období zahájil rozsáhlou protiimigrační kampaň, v níž usiluje o deportaci milionů migrantů. Rovněž přijal opatření k omezení nelegálního překračování hranice z Mexika do USA stejně jako přijímání žádostí o azyl.

whitehouse

CAN'T STOP WINNING.

Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.

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3. září 2026 v 22:53, příspěvek archivován: 4. září 2026 v 10:34
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