Další trapas z Bílého domu. „Dobyvatelský“ snímek umístil Grónsko do Antarktidy

Autor: ,
  11:24
Bílý dům v pátek večer na X zveřejnil patrně umělou inteligencí (AI) vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská vlajka, okamžitě vzbudil na sociálních sítích posměšné reakce.
Bílý dům zveřejnil patrně umělou inteligencí (AI) vygenerovaný snímek...

Bílý dům zveřejnil patrně umělou inteligencí (AI) vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská vlajka, okamžitě vzbudil na sociálních sítích posměšné reakce. (24. ledna 2026) | foto: Bílý dům

Donald Trump při projevu na 56. výročním zasedání Světového ekonomického fóra v...
Americký prezident Donald Trump
Donald Trump (19. ledna 2026)
Donald Trump (19. ledna 2026)
33 fotografií

Příspěvek, na němž Trump v černém kabátu prochází hornatou zasněženou krajinou s tučňákem držícím americkou vlajku a na němž je v dáli zapíchnutá vlajka Grónska, Bílý dům opatřil popiskem „přijmi tučňáka“. Redakce serveru Newsweek se obrátila na Bílý dům s žádostí o komentář.

Bývalý kanadský ministr pro imigraci a národní obranu Jason Kenney na příspěvek reagoval slovy, že ve stejném týdnu, kdy si Trump opakovaně spletl Grónsko s Islandem, si teď jeho tým plete Antarktidu s Grónskem, jelikož tučňáci žijí na jižní, nikoliv severní polokouli. „Nejmocnější země světa je řízená jako cirkus,“ dodal Kenney.

Trumpův projev byl nedůstojný. Amerika je v rukou republikánů, ti se bojí, říká expert

„V Grónsku tučňáci nejsou. Všichni tučňáci žijí na jižní polokouli, s výjimkou jednoho druhu z Galapág. Možná jste neměli tak rychle rozložit ministerstvo školství,“ uvedl účet Patriot Takes, který má na X přes 460 tisíc sledujících.

„Trump chce znovu potvrdit, že je naprostý idiot. V Grónsku tučňáci nejsou a Trump nemá žádné právo ani na Grónsko, ani na tučňáky. Je tohle opravdu od Bílého domu? Pak je Bílý dům jen trapný projev ignorantství,“ reagoval švédský ekonom Anders Äslund.

Ničí 80 let spojenectví, USA se změnily k nepoznání, pustil se Newsom do Trumpa

Trump opakovaně hovoří o nezbytnosti získat Grónsko, které je poloautonomním územím Dánského království, pro bezpečnost USA, ve středu se ale s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance Markem Ruttem dohodl na rámci dohody o budoucnosti tohoto arktického ostrova a posílení bezpečnosti v celé arktické oblasti.

Trump avizoval, že podrobnosti k rámcové dohodě o Grónsku sdělí zhruba za dva týdny. Vedoucí představitelé Grónska i Dánska zdůrazňují, že ostrov není na prodej, a Grónsko o připojení ke Spojeným státům zájem nemá.

23. ledna 2026
Vstoupit do diskuse (23 příspěvků)

Nejčtenější

Náraz odmrštil těla stovky metrů. „Divná“ nehoda ve Španělsku dál budí otázky

Záchranáři na místě nehody dvou vykolejených vlaků ve Španělsku (19. ledna 2026)

Španělští vyšetřovatelé pokračují v objasňování tragické srážky dvou vlaků na jihu země. Náraz byl tak silný, že některá těla byla nalezena ve vzdálenosti stovek metrů od místa srážky. Nehoda u...

Kim zavítal do zrenovovaných lázní. Mají být důkazem zlepšení života v zemi

Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštívil zrekonstruovaný lázeňský areál...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pochválil rekonstrukci lázeňského areálu Onpho, který v minulosti ostře kritizoval. Podle státních médií má modernizovaný areál symbolizovat obrat k „lidově...

Dva mrtví a šest zraněných. Střelec si na úřadu v Chřibské vyřizoval osobní spory

Střelbou poškozené auto v Chřibské na Děčínsku, kde útočník střílel na obecním...

V Chřibské na Děčínsku jsou po střelbě na obecním úřadě mezi šesti zraněnými tři civilní občané a tři policisté, řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Zemřel muž a střelec. Útočník měl u sebe při činu...

Regály prázdné jako za SSSR. Kamčatka čelí paralýze, Moskva vysílá na pomoc obra

Lidé jdou po zasněžené ulici ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij na Dálném...

Rekordní sněhová bouře paralyzovala ruskou Kamčatku – odřízla celé čtvrti, ochromila záchranné složky a narušila dodávky potravin. Neudržované silnice komplikují dopravu i pomoc v nouzi a obyvatelé...

Náhle zemřel herec a moderátor Mojmír Maděrič, bylo mu 70 let

Herec a moderátor Mojmír Maděrič.

Ve věku 70 let zemřel herec Mojmír Maděrič. Hrál v divadle, moderoval pořad Mňam aneb Prima vařečka, daboval Waylona Smitherse v seriálu Simpsonovi. S informací přišel deník Blesk, který se odkázal...

Macinka škrtá pomoc školám na Ukrajině. Je mi z vás na zvracení, vzkázal Lipavský

Venezuela propustila z vězení Čecha Jana Darmovzala. Tisková konference...

Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský ostře kritizuje svého nástupce, předsedu Motoristů Petra Macinku. Ten ve vysílání pořadu Přísně tajné na XTV představil několikastránkový seznam projektů,...

24. ledna 2026  11:39

Další trapas z Bílého domu. „Dobyvatelský“ snímek umístil Grónsko do Antarktidy

Bílý dům zveřejnil patrně umělou inteligencí (AI) vygenerovaný snímek...

Bílý dům v pátek večer na X zveřejnil patrně umělou inteligencí (AI) vygenerovaný snímek prezidenta Donalda Trumpa s tučňákem, jak prochází zasněženou horskou krajinou. Obrázek, na němž je grónská...

24. ledna 2026  11:24

Babiš chce na Hrad společného kandidáta koalice. Lituje, že není většinový systém

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš na sněmu s svého hnutí (24. ledna 2026)

Za chybu premiér a předseda ANO Andrej Babiš na volebním sněmu svého hnutí označil, že nebyl změněn volební systém do Sněmovny na většinový. Voliči podle něj dali ve volbách najevo, že chtějí změnu a...

24. ledna 2026  6:25,  aktualizováno  11:15

Meteorologové prodloužili výstrahu do neděle, rozšířili ji na další části Čech

Kvůli ledovce jsou od pátečního rána v brněnských ulicích všechny posypové...

Ledovka bude hrozit až do neděle. Meteorologové dopoledne rozšířili výstrahu. Platí do nedělních 10:00 pro Moravu a Slezsko, část Vysočiny a Pardubického kraje a nově i pro část Královéhradeckého...

24. ledna 2026  11:10

„Hodně štěstí se dvěma starými loděmi.“ USA k ovládnutí Grónska chybí ledoborce

Ledoborec americké pobřežní stráže Polar Star proplouvá antarktickým ledem v...

Chladnou a tvrdou realitou, které čelí plány Spojených států, NATO a Evropské unie ohledně Grónska, je led. Zamrzlé moře pohřbívá přístavy, naleziště nerostného bohatství a mění pobřeží v minové pole...

24. ledna 2026  11:02

Pálivá jídla dobývají svět, rostoucí poptávka mění stravovací návyky

Americký řetězec rychlého občerstvení Panda Express představil novou položku v...

Trend pálivých pokrmů se rychle šíří po celém světě a stále více lidí je vyhledává. Zájem o chutě Asie roste spolu s ekonomikami a geopolitickou silou tohoto regionu. Podle vědců je tento trend...

24. ledna 2026

Ruské drony útočily na Kyjev a Charkov. Přes milion lidí v zemi je bez elektřiny

Ruské drony útočily na ukrajinské hlavní město Kyjev, jeden člověk zemřel. (24....

Ruské drony v sobotu brzy ráno zasáhly několik částí ukrajinské metropole Kyjev, útoky hlásil i Charkov. V pohotovosti byly jednotky protivzdušné obrany. Při útocích se zranilo nejméně 15 lidí, v...

24. ledna 2026  8:08,  aktualizováno  10:42

AI rozhodne, kdo bude úspěšný. Česko musí být lídrem, říká vládní zmocněnec

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je Lukáš Kačena, vládní zmocněnec pro umělou inteligenci.

Umělá inteligence podle vládního zmocněnce pro AI Lukáše Kačeny rozhodne o tom, které země budou v příštích letech úspěšné – a Česko prý nesmí zůstat na vedlejší koleji. V Rozstřelu mluvil i o tom,...

24. ledna 2026

Kormoráni každý den uloví ryby za 1,5 milionu eur, odehnat je mají fáborky

Kormorán velký

Rybáři je nemají dvakrát v lásce, jsou to velcí predátoři na rybnících. Kormoráni. Rostoucí populace představuje dokonce vážnou hrozbu pro původní druhy ryb v řekách. Vědci z Biologického centra...

24. ledna 2026  9:49

Češi nemají zájem o členství v Trumpově Radě míru, proti jsou i vládní voliči

Americký prezident Donald Trump v Davosu spolu s pozvanými státníky podepsal...

Více než polovina lidí v Česku si myslí, že by země neměla žádat o členství v Radě míru. Pozvánku by přijalo jen necelých 17 procent lidí. Proti jsou také voliči vládní koalice hnutí ANO, Motoristů a...

24. ledna 2026  9:27

Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce
Kdy učit dítě pít z hrnečku? Pediatři doporučují počkat do 9. měsíce

Každý milník v životě vašeho dítěte je důvodem k oslavě. Po období kojení nebo pití z kojenecké láhve a po prvních příkrmech přichází další...

Řidič vjel autem do letištního terminálu v Detroitu. Něco je dole, křičel při zadržení

Do letištního terminálu v Detroitu vjelo auto a narazilo do přepážky (24. ledna...

Do terminálu mezinárodního letiště v Detroitu v americkém státě Michigan vjelo auto a nabouralo do přepážky. Hasiči na místě ošetřili šest lidí, příčinu havárie vyšetřuje policie.

24. ledna 2026  9:08

Generace Z žije módou doby, kterou nezažila. Značky toho chytře využívají

Oblečení v obchodě značky Hollister v nákupním centru v americkém Austinu (17....

Zástupci generace Z narození od poloviny devadesátých let zhruba do roku 2010 se momentálně zhlížejí v trendech, které měla v oblibě i starší generace koncem 90. let a na počátku nového tisíciletí....

24. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.