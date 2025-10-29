Válečné tance kolem Trumpova tanečního sálu. Bourání v Bílém domě rozděluje USA

Premium

Fotogalerie 15

Východní křídlo Bílého domu bude zdemolováno, aby uvolnilo místo pro nový taneční sál. Prezident Trump plánuje výstavbu tohoto sálu za 250 milionů dolarů, financovaných ze soukromých darů. (22. října 2025) | foto: Profimedia.cz

Hedvika Millerová
Od naší spolupracovnice v USA - Zbourané levé křídlo Bílého domu je najednou vydávané málem za posvátné místo Ameriky, i když jen mělo zakrýt protiletecký kryt. A zřejmě nevadí, že se státní večeře konaly ve stanu a hosté museli chodit do přenosných toalet.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

A je to zase tady. Tentokrát Amerikou cloumají kontroverze kolem nového tanečního sálu, kvůli němuž Donald Trump nechal zbourat východní křídlo Bílého domu. Demokraté to nemohli nezvednout.

Teď přibyl další problém, ochrana před drony.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Bez cizích armád se Gaza zhroutí. Mír vydrží jen pár let, varuje Kalhousová

Nejčtenější

Sultánka z Prahy zazářila na oslavách narozenin svého manžela Muhammada V.

Češka Jana Jakoubková (37), známá v Malajsii jako Sultanah Núr Diana Petra Abdullah, se po delší době objevila na veřejnosti. Po boku o osmnáct let staršího manžela Muhammada V. Kelantanského...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

OBRAZEM: Politici dorazili na Hrad. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Svéráz ruské dopravy. Kreml sní o tunelu do USA, „silnice“ na Čukotce udiví

Čukotka, nejvýchodnější oblast Ruska, zůstává izolovaným a zapomenutým regionem, kde se silnice mění v bláto a mosty v trosky. Zatímco v Moskvě se mluví o miliardovém železničním tunelu na Aljašku,...

Válečné tance kolem Trumpova tanečního sálu. Bourání v Bílém domě rozděluje USA

Premium

Od naší spolupracovnice v USA Zbourané levé křídlo Bílého domu je najednou vydávané málem za posvátné místo Ameriky, i když jen mělo zakrýt protiletecký kryt. A zřejmě nevadí, že se státní večeře konaly ve stanu a hosté museli...

29. října 2025

Maminko, zastřelí mě... Vyznamenaná Anna Malinová byla poslední láskou Gabčíka

Premium

Anna Malinová byla poslední láskou parašutisty Josefa Gabčíka, který zaútočil na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. A zaplatila za to životem. 28. října 2025 obdržela od...

29. října 2025

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

29. října 2025

Nejhorší hurikán za poslední století. Melissa udeřila na Jamajku

Severním Karibikem se řítí hurikán nejsilnější páté kategorie. V úterý večer vpadla Melissa na Jamajku. Už teď si vyžádala sedm lidských životů. V Dominikánské republice je podle údajů z...

28. října 2025  7:59,  aktualizováno  22:48

Ocenění pro Pojara a Řehku mohou vyvolat kontroverze, míní politologové

Prezident Petr Pavel byl během svého projevu 28. října při příležitosti oslav založení Československa podle politologů varovný a naznačoval své politické preference. Oproti předchozím projevům byl...

28. října 2025  22:35

Řekl, co je třeba, dobrý projev, chválí prezidenta Pavla političky

Pochvalu českých političek si za své vystoupení před předáváním státních vyznamenání vysloužil prezident Petr Pavel. „Prezident Pavel pronesl dobrý projev. Nepříliš tleskající Andrej Babiš je toho...

28. října 2025  20:45,  aktualizováno  21:48

Státní vyznamenání: Pavel ocenil Svěráka, Drábovou, odbojáře či školáka zachránce

Potřetí ve své funkci udělil prezident Petr Pavel vybraným osobnostem státní vyznamenání. Řád bílého lva předal například herci Zdeňku Svěrákovi, tenistce Martině Navrátilové a in memoriam také šéfce...

27. října 2025  9:53,  aktualizováno  28. 10. 21:42

Zdeněk Svěrák

Zdeněk Svěrák je dramatik, scenárista, herec, spisovatel a textař, spoluzakladatel Divadla Járy Cimrmana. Patří k nejčinorodějším postavám české kultury a na jeho neurážlivý, jemný a inteligentní...

28. října 2025  21:34

Pavel udělá vše, aby výsledky voleb byly klidně naplněny. Varoval před Ruskem

Volby podle prezidenta Petra Pavla ukázaly, že lidé stojí o nové tváře v politice, o větší zapojení mladých lidí i žen. „Voliči nehledali tolik nové strany, ale nové lidi do politiky a nacházeli je...

28. října 2025,  aktualizováno  21:31

Příměří se hroutí. Netanjahu přikázal okamžitě zahájit „intenzivní“ útoky v Gaze

Nejméně sedm lidí zahynulo při úterních izraelských úderech v Pásmu Gazy. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu totiž v úterý odpoledne nařídil armádě okamžitě provést intenzivní útoky v Pásmu Gazy....

28. října 2025  18:10,  aktualizováno  21:28

Eben, Kundera ani Vášáryová. Kdo z navržených se metálu nedočkal

Poslanci a senátoři navrhli prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání celou řadu jmen, celkem 225, tedy méně než loni. Některá už poněkolikáté, například spisovatele Milana Kunderu nebo...

28. října 2025  21:14

Oslavy státního svátku 28. října: pieta na Vítkově, prezident jmenoval generály

Česko si připomnělo 107. výročí vzniku samostatné Československé republiky. V rámci oslav prezident Petr Pavel a další přední zástupci státu položili při ceremoniálu na pražském Vítkově věnce k hrobu...

28. října 2025  7:27,  aktualizováno  21:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.