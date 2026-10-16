Výsměch po první tiskovce. Mluvčí Bílého domu se hájí, na přípravu prý měla málo času

Debut v tiskovém sále Bílého domu nové mluvčí prezidenta Donalda Trumpa nevyšel podle představ. Katie Zachariová, kterou Trump do funkce jmenoval teprve před několika dny, čelí ostré kritice amerických médií i veřejnosti, uvedla stanice Fox News.
|
Advokátka bez praxe. Trumpova nová mluvčí lže o své minulosti, tvrdí média
Během své první tiskové konference totiž většinu ze 14 minut věnovala vyzdvihování úspěchů Trumpovy administrativy před nadcházejícími volbami. Zástupcům médií dovolila položit pouhé tři dotazy. Výběrem novinářů navíc přiživila spekulace, že dala prostor výhradně konzervativně orientovaným redakcím.
Zachariová se proti vlně kritiky ohradila v rozhovoru pro Fox News v pořadu moderátora Seana Hannityho. Uvedla, že do vysoce sledované role nastoupila bez dostatečné přípravy.
|
Rozpaky a přeřeky nové mluvčí Bílého domu. A už se spekuluje, kdy skončí
„Mám pocit, že jsem se k té výzvě postavila čelem. Vzhledem k tomu, že jsem byla ve funkci méně než osm hodin a složku s podklady jsem dostala až v úterý ráno, udělala jsem maximum pro to, abych před americkou veřejností obstála,“ prohlásila Zachariová, absolventka práv na univerzitě Pepperdine.
Nesložení advokátní zkoušky
Podle serveru Digi24 Zachariová dříve uvedla, že před vstupem do politiky vykonávala advokacii. Trump ji popsal jako právničku.
„Nesložila jste advokátní zkoušku, že ne?“ ptali se jí během rozhovoru, který byl ve čtvrtek večer odvysílán televizí Fox News. „Správně,“ odpověděla.
|
Bílý dům má novou mluvčí. Stala se jí Katie Zachariaová
Podle Pepperdinovy univerzity získala Zachariová právnický titul v roce 2011. Většina licencovaných právníků v USA sice nejprve vystuduje univerzitu, absolventi ale nemohou oficiálně vykonávat advokacii bez složení státní advokátní zkoušky. Zachariová u této zkoušky neuspěla, přesto se však dál prezentovala jako právnička.