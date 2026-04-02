Soud řekl ne, plánovací komise ano. O Trumpově tančírně rozhodne Kongres

Národní komise pro plánování o věci hlasovala, neboť rozhodnutí soudce Richarda Leona se týká samotných stavebních prací, nikoli však plánovacího procesu, uvedl šéf komise Will Scharf, jehož do funkce jmenoval Trump. Komise ve prospěch přístavby tanečního sálu hlasovala poměrem osmi ku jednomu, dva členové se hlasování zdrželi a jeden byl nepřítomen.
Scharf dále poznamenal, že rozhodnutí soudce Leona by mělo nabýt účinnosti až za dva týdny, jelikož byla Trumpově administrativě poskytnuta lhůta pro odvolání.
Soud pozastavil stavbu tančírny v Bílém domě. Trump kvůli sálu nechal jeho část zbourat
Scharf před hlasováním výstavbu obhajoval s tím, že ačkoliv má projekt své kritiky, v budoucnu bude pokládán za „moudrou volbu“, podobně jako jiné historické úpravy v Bílém domě. „Domnívám se, že tento taneční sál bude jednou vnímán jako národní poklad, stejně jako jiné části Bílého domu,“ uvedl šéf komise.
Devětasedmdesátiletý prezident v minulosti opakovaně hovořil o tom, že Bílý dům postrádá důstojné prostory pro velké recepce. Počítá s tím, že novostavba o rozloze zhruba 8400 metrů čtverečních pojme kolem 1000 lidí. Výstavbu tanečního sálu za zhruba 400 milionů dolarů (8,5 miliardy Kč) mají zcela pokrýt soukromé dary. Šlo by o největší stavební úpravu v Bílém domě za posledních 70 let.
21. října 2025