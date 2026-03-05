Španělsko bude vojensky spolupracovat, tvrdí Bílý dům. Madrid to rozhodně popřel

Autor: ,
  9:32
Španělsko souhlasilo, že bude spolupracovat s ozbrojenými silami Spojených států. Na tiskové konferenci to uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Podle deníku El País ale španělská vláda popřela, že by Španělsko mělo s USA ve válce spolupracovat.
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na tiskové konferenci ve Washingtonu....

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na tiskové konferenci ve Washingtonu. (4. března 2026) | foto: AP

Španělský premiér Pedro Sánchez pronesl projev k situaci v Íránu. (4. března...
Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na tiskové konferenci ve Washingtonu....
Donald Trump (2. března 2026)
Novináři na tiskové konferenci Bílého domu ve Washingtonu. (4. března 2026)
15 fotografií

Vyjádření přichází den poté, co americký prezident Donald Trump Španělsku pohrozil zrušením obchodním spolupráce, jelikož Madrid USA nepovolil použít své základny v rámci americko-izraelské operace proti Íránu.

„Myslím, že včera (v úterý) slyšeli prezidentův vzkaz jasně a zřetelně. Podle mých informací během posledních několika hodin souhlasili se spoluprací s americkou armádou,“ řekla Leavittová na tiskovém brífinku.

Sánchez vrací úder Trumpovi: Zahráváte si, nevíte, co útok na Írán způsobí

Španělský šéf diplomacie José Manuel Albares ale podle deníku El País vzápětí slova mluvčí Leavittové o vojenské spolupráci Španělska s USA „rozhodně“ popřel.

Trump naznačil možnost uvalení obchodního embarga na Madrid kvůli jeho odmítnutí umožnit americkým letadlům využívat společně provozované námořní a letecké základny na jihu Španělska pro ofenzivu proti Teheránu. Španělsko označilo americké a izraelské bombardování Íránu za bezohledné a nezákonné.

Írán se zaměřil na centra byznysu. Trumpa nakrkli Španělé i Britové

Ve středu místopředsedkyně španělské vlády María Jesús Monterová uvedla, že Španělsko „nebude vazalem“ jiné země. Španělsko je členský stát Evropské unie a není tak jasné, jak by chtěl Trump obchodní embargo na jednu členskou zemi EU zajistit.

Premiér Pedro Sánchez v dřívějším televizním projevu zopakoval protiválečný postoj Španělska a varoval, že konflikt by mohl vyvolat rozsáhlou globální katastrofu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Prostitutky v Dubaji mají díky uvázlým cizincům žně, večer s nimi vyjde draho

Dubaj se stala centrem prostituce v Perském zálivu.

Zatímco mnohé Čechy uvěznily v Dubaji salvy íránských raket, ruské prostitutky si nemohou stěžovat. V paralyzované metropoli Perského zálivu musejí obsloužit nejen zástupy asijských a arabských...

„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal

Fotografie z Epstein Files. Bill Clinton v bazénu s Ghislaine Maxwellovou a...

Bill Clinton před sněmovním výborem v úvodním prohlášení uvedl, že neměl ponětí o zločinech sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Americký exprezident čelí důkazům o desítkách společných letů,...

Zasažená Dubaj, zkáza v Teheránu. Válku na Blízkém východě zachytily satelity

Satelitní snímek přístavu Džebel Ali v Dubaji poté, co jedno z kotvišť...

Satelitní fotografie nabízejí pohled na rozsah škod, které o víkendu způsobily americko-izraelské údery na vojenská zařízení v Íránu i odvetné útoky na Izrael a země Perského zálivu, kde sídlí...

Blízký východ prožil řadu útoků, rakety mířily i na Kypr. Trump pohrozil odvetou

Kouř stoupá k nebi po izraelském vojenském útoku na velitelství íránských sil...

Izraelská armáda v neděli pomocí raket zasáhla střed Teheránu. Také Írán útočil na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu. Výbuchy se ozvaly v Dauhá, Manámě nebo Dubaji. Izrael ohlásil už devět...

První dáma Pavlová sdílela společné fotky s prezidentem z lyžovačky v Alpách

První dáma a prezident republiky na prodlouženém víkendu v rakouských Alpách....

První dáma Eva Pavlová sdílela na svých sociálních sítích z prodlouženého víkendu v rakouských v Alpách, kam vyrazila se svým manželem a partou přátel.

Sex s nezletilými, nahé fotky i vydírání. Policie vyšetřuje, co se děje na seznamce

Premium
ilustrační snímek

Vybízení k zasílání intimních snímků, vydírání, pobízení k masturbaci či k pohlavnímu styku za peníze. Na internetové seznamce NaKluky.cz se pohybují i desítky mužů, kteří se takto chovají vůči...

5. března 2026  9:40

Bylo víc zraněných a výrazně vyšší škoda, řekla inspekce k tragické srážce v Lutyni

Hasiči odklízejí hrozivé následky železničního neštěstí u Karviné, stav...

Drážní inspekce vydala závěrečnou zprávu z vyšetřování železničního neštěstí v Dolní Lutyni na Karvinsku, při kterém zemřel třicetiletý strojvedoucí a zranilo se třicet lidí. Stalo se tak více než...

5. března 2026  9:40

Policie řeší vraždu v Karlových Varech, podezřelého zadržela ve stejném domě

Ilustrační snímek.

Středeční nález mrtvé ženy v domě v Karlových Varech řeší kriminalisté jako vraždu. Policie to oznámila ve čtvrtek ráno na síti X. Muže podezřelého z násilného činu zadrželi krátce po nálezu těla ve...

4. března 2026  21:32,  aktualizováno  5. 3. 9:33

Španělsko bude vojensky spolupracovat, tvrdí Bílý dům. Madrid to rozhodně popřel

Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová na tiskové konferenci ve Washingtonu....

Španělsko souhlasilo, že bude spolupracovat s ozbrojenými silami Spojených států. Na tiskové konferenci to uvedla mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Podle deníku El País ale španělská vláda...

5. března 2026  9:32

Musíme splnit dvě procenta HDP na obranu, řekl Havlíček na debatě o bezpečnosti

Přímý přenos
Národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost v Míčovně Pražského hradu

Tradiční debata lídrů a představitelů všech parlamentních stran a uskupení je vrcholem čtvrteční prestižní národní konference Naše bezpečnost není samozřejmost na Pražském hradě. Politici představují...

5. března 2026,  aktualizováno  9:23

Jedná se o vydání Babiše a Okamury. Velký den polistopadového kartelu, řekl premiér

Předseda Sněmovny Tomio Okamura a premiér Andrej Babiš se baví na schůzi...

Žádosti o vydání premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše a předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury k trestnímu stíhání projednají na mimořádné schůzi poslanci. Výsledek je předem prakticky jistý. Vládní...

5. března 2026  5:58,  aktualizováno  9:18

Berou jen hotovost a pak se diví prázdné hospodě? Trendem je QR kód

Vysíláme
Hosty pořadu iDNES Lounge na téma digitalizace plateb v pohostinství jsou...

České hospody přicházejí o hosty a často si za to mohou samy. Obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje Roman Trzaskalik, zakladatel platební platformy Qerko, Lukáš Kovač a restauratér Tomáš Procházka z...

5. března 2026

USA budou útoku na naši loď litovat, hrozí íránský ministr Arakčí

Americké ministerstvo obrany zveřejnilo záběry z útoku na íránskou loď v...

Spojené státy budou litovat precedentu, který vytvořily, když bez upozornění zaútočily v mezinárodních vodách na íránskou válečnou loď, varoval ve čtvrtek íránský ministr zahraničí Abbás Arakčí podle...

5. března 2026  8:55

Ani napotřetí to nevyšlo. Pokus o vyslání rakety Kairos skončil výbuchem

Třetí start kosmické rakety Kairos, který skončil neůspěchem.

Říká se do třetice všeho dobrého, ale toto pořekadlo se bohužel nenaplnilo japonské společnosti Space One, která se snaží dostat do vesmírného prostoru svůj nosič. Ani třetí pokus o vyslání rakety...

5. března 2026  8:39

Michelangelo skryl svá díla v tajné místnosti, překvapila italská badatelka

Michelangelo Buonarroti: Mužský akt

Renesanční umělec Michelangelo nařídil svým žákům, aby část jeho děl ukryli v tajné místnosti a ochránili je tak pro budoucí generace, uvedla ve středu italská badatelka. Podle proslulého historika...

5. března 2026  8:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ONLINE: Írán vyslal rakety na Izrael. Ten údery vrací, útočí i na libanonský Hizballáh

Sledujeme online
Izraelci nadále pokračují v útocích na libanonský Bejrút a tamní organizaci...

Írán přes noc vyslal balistické rakety na Izrael a izraelská armáda vyhlásila několikrát poplach. Letectvo následně zahájilo novou rozsáhlou vlnu vzdušných úderů proti infrastruktuře íránského režimu...

5. března 2026  6:29,  aktualizováno  8:07

Každý den o pár stupňů víc, jen neděle bude výjimkou, předpovídají meteorologové

Inverze pod Ještědem

Ačkoli se středeční odpolední teploty výjimečně dostaly i nad 15 °C, do konce týdne bude ráno opět místy mrznout, především na horách a v údolích. Počasí bude poměrně stabilní, slunečné s ranními a...

5. března 2026  8:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.