Španělsko bude vojensky spolupracovat, tvrdí Bílý dům. Madrid to rozhodně popřel

Vyjádření přichází den poté, co americký prezident Donald Trump Španělsku pohrozil zrušením obchodním spolupráce, jelikož Madrid USA nepovolil použít své základny v rámci americko-izraelské operace proti Íránu.
„Myslím, že včera (v úterý) slyšeli prezidentův vzkaz jasně a zřetelně. Podle mých informací během posledních několika hodin souhlasili se spoluprací s americkou armádou,“ řekla Leavittová na tiskovém brífinku.
Španělský šéf diplomacie José Manuel Albares ale podle deníku El País vzápětí slova mluvčí Leavittové o vojenské spolupráci Španělska s USA „rozhodně“ popřel.
Trump naznačil možnost uvalení obchodního embarga na Madrid kvůli jeho odmítnutí umožnit americkým letadlům využívat společně provozované námořní a letecké základny na jihu Španělska pro ofenzivu proti Teheránu. Španělsko označilo americké a izraelské bombardování Íránu za bezohledné a nezákonné.
Ve středu místopředsedkyně španělské vlády María Jesús Monterová uvedla, že Španělsko „nebude vazalem“ jiné země. Španělsko je členský stát Evropské unie a není tak jasné, jak by chtěl Trump obchodní embargo na jednu členskou zemi EU zajistit.
Premiér Pedro Sánchez v dřívějším televizním projevu zopakoval protiválečný postoj Španělska a varoval, že konflikt by mohl vyvolat rozsáhlou globální katastrofu.