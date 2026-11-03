V Bílém domě se sejdou Rusové s Ukrajinci. Trumpová promluví o Oleškách

V tiskové zprávě to uvedl Bílý dům, podle něhož bude událost mimořádným okamžikem v amerických dějinách.
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Rusko během příměří v Oleškách doplnilo vojáky a opevnilo pozice, tvrdí Kyjev
Vzácný klid zbraní v Oleškách, které leží v Ruskem okupované části Chersonské oblasti, zavládl minulé úterý a trval do neděle. Jednalo se o nejdelší přerušení bojů ve válce, která trvá pátým rokem a vyžádala si statisíce lidských životů – vojáků i civilistů.
V pátek do Olešek dorazil konvoj, jenž následně evakuoval část obyvatel a těm, kteří neodjeli, nechal humanitární pomoc.
Kyjev v neděli uvedl, že Moskva odmítla ukrajinský návrh na prodloužení klidu zbraní. Ukrajinský generální štáb následně sdělil, že ruská armáda dočasné příměří využila k rotaci vojáků, opevnění pozic, zlepšení ochrany proti dronům a vylepšení logistiky. Podle mluvčího Kremlu je to běžný postup a předpokládá, že ukrajinská strana postupovala stejně.
Rusko v pondělí obnovilo útoky na jihoukrajinské město Cherson.