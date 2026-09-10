Postav zeď. Bílý dům odstranil z webu provokativní hru, Tetris hrozil žalobou

Nová sekce webu Bílého domu od minulého čtvrtka dává lidem na výběr z několika graficky velmi jednoduchých her. Ve hře nazvané Postav zeď, inspirované Tetrisem, hráči skládali kostky do zdi. „Ochraň hranici před blížící se hordou,“ stálo v pokynech.
Společnost stojící za původní hrou však krátce po zveřejnění webu reagovala prohlášením, podle něhož bere „porušení autorského práva velmi vážně“. „My v Tetrisu věříme v sílu spojení a propojování lidí, ne v jejich rozdělování,“ vzkázala Trumpovi firma.
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Pochytej migranty, naplň Trumpův účet. Bílý dům spustil web s videohrami
Podle NBC News byla ještě v pondělí hra na webu, což dokládá archiv internetových stránek Wayback Machine. V úterý však ze stránky zmizela. Bílý dům odmítl krok komentovat, nevyjádřila se ani firma, uvedla televize.
Web nadále obsahuje několik her inspirovaných podobně jako Tetris klasickými herními schématy. Ve hře založené na konceptu hada chytá postava zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana migranty různých odstínů pleti u řeky Rio Grande na americko-mexické hranici.
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Třináctiletý chlapec dokázal jako první člověk na světě dohrát Tetris do konce
Bílý dům k hrám uvedl, že chce Trumpova administrativa inovativním způsobem prezentovat prezidentovy četné úspěchy tak, aby oslovila všechny Američany. Videohry si vysloužily kritiku lidskoprávních organizací, podle nichž chce Bílý dům dehumanizovat a zesměšňovat migranty, přestože lidé umírají v detenčních centrech.
Trump na začátku svého druhého funkčního období zahájil rozsáhlou protiimigrační kampaň, v níž usiluje o deportaci milionů migrantů. Rovněž přijal opatření k omezení nelegálního překračování hranice z Mexika do USA stejně jako přijímání žádostí o azyl.