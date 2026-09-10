Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Postav zeď. Bílý dům odstranil z webu provokativní hru, Tetris hrozil žalobou

Autor: ,
  14:57
Webové stránky Bílého domu s retro arkádovou hrou „Postav zeď“ (5. září 2026)

Webové stránky Bílého domu s retro arkádovou hrou „Postav zeď“ (5. září 2026) | foto: Profimedia.cz

Webové stránky Bílého domu s retro arkádovými hrami (5. září 2026)
Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony...
Mexičtí vojáci vyslaní na hranici se Spojenými státy v rámci dohody o...
Americký prezident Donald Trump si prohlédl novou část zdi na hranicích Arizony...
30 fotografií
Bílý dům po několika dnech odstranil z nového herního webu hru spočívající ve stavbě hraniční zdi proti migrantům. Úřad amerického prezidenta Donalda Trumpa tak učinil poté, co společnost Tetris Co. nepřímo pohrozila žalobou za údajné porušení vlastnického práva světoznámé hry Tetris.

Nová sekce webu Bílého domu od minulého čtvrtka dává lidem na výběr z několika graficky velmi jednoduchých her. Ve hře nazvané Postav zeď, inspirované Tetrisem, hráči skládali kostky do zdi. „Ochraň hranici před blížící se hordou,“ stálo v pokynech.

Společnost stojící za původní hrou však krátce po zveřejnění webu reagovala prohlášením, podle něhož bere „porušení autorského práva velmi vážně“. „My v Tetrisu věříme v sílu spojení a propojování lidí, ne v jejich rozdělování,“ vzkázala Trumpovi firma.

Pochytej migranty, naplň Trumpův účet. Bílý dům spustil web s videohrami

Podle NBC News byla ještě v pondělí hra na webu, což dokládá archiv internetových stránek Wayback Machine. V úterý však ze stránky zmizela. Bílý dům odmítl krok komentovat, nevyjádřila se ani firma, uvedla televize.

Web nadále obsahuje několik her inspirovaných podobně jako Tetris klasickými herními schématy. Ve hře založené na konceptu hada chytá postava zmocněnce pro ochranu hranic Toma Homana migranty různých odstínů pleti u řeky Rio Grande na americko-mexické hranici.

Třináctiletý chlapec dokázal jako první člověk na světě dohrát Tetris do konce

Bílý dům k hrám uvedl, že chce Trumpova administrativa inovativním způsobem prezentovat prezidentovy četné úspěchy tak, aby oslovila všechny Američany. Videohry si vysloužily kritiku lidskoprávních organizací, podle nichž chce Bílý dům dehumanizovat a zesměšňovat migranty, přestože lidé umírají v detenčních centrech.

Trump na začátku svého druhého funkčního období zahájil rozsáhlou protiimigrační kampaň, v níž usiluje o deportaci milionů migrantů. Rovněž přijal opatření k omezení nelegálního překračování hranice z Mexika do USA stejně jako přijímání žádostí o azyl.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Hladina Orlíku je historicky nejníž. Z vody vystoupilo Moravcovo peklo i jeskyně

Voda v orlické přehradě kvůli letošnímu extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na...

Dávné lidské osudy a vzpomínky znovu vyplouvají nad hladinu orlické přehrady. Voda v ní kvůli extrémnímu suchu klesla o 15 metrů na dosud nejnižší kótu 335 metrů nad mořem. Z Vltavy opět vystoupilo i...

OBRAZEM: Letadlovka Abraham Lincoln při návratu šokovala svým vzhledem

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Když americká letadlová loď Abraham Lincoln ve středu zakotvila v přístavu jižně od thajského Bangkoku, mnohé lidi šokoval její vzhled. Plavidlo je totiž od přídě až po záď pokryté korozí. Ač je to...

Tisíc a jedna grimasa. Meloniová slaví, její kabinet vládne nejdéle od Mussoliniho

Italská premiérka Giorgia Meloniová (11. června 2026)

Vláda italské premiérky Giorgie Meloniové se stala nejdéle sloužícím kabinetem v historii republikánské Itálie. To znamená od roku 1946. Meloniová je přitom první ženou v čele italského kabinetu. Na...

Prostitutky? Ne, radši pedikúru. Námořníci z letadlovky se vyvalili do ulic Pattaye

Hostesky nabízejí v noční čtvrti v thajské Pattayi slevy pro příslušníky...

Američtí námořníci se po více než devíti měsících na moři ve středu vylodili ve východním Thajsku a mnozí z nich místo barů a erotických podniků zamířili rovnou na nákupy. Utrácejí za dobré jídlo,...

Ustrnulý Bush, zasypaný Manhattan, hasiči hrdinové. Snímky z 11. září stále šokují

Druhá věž dvojčat šla k zemi první, a to minutu před desátou hodinou. O 29...

Od nejhorších teroristických útoků na americkém území uplynulo už pětadvacet let. V úterý 11. září 2001 islamisté nenapadli jen Spojené státy, ale celý západní svět. Protože svým atentátem změnili...

Havlíček chystá velkou návštěvu Ukrajiny. Firmám pomůže nový program pro obnovu

Vicepremiér Karel Havlíček přijel na jednání s ministryní financí Alenou...

První místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) vyrazí od 10. do 12. listopadu s podnikateli na Ukrajinu. Podle něj půjde zatím o největší českou návštěvu země za...

10. září 2026  15:36

Jsem nadšený, řekl Babiš po jednání s premiéry V4. Řešili ceny paliv i rozpočet EU

Premiér Andrej Babiš v Bratislavě jedná k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a...

Od naší zpravodajky na Slovensku Premiér Andrej Babiš (ANO) ve čtvrtek v Bratislavě jednal k s premiéry zemí Visegrádské čtyřky a svým irským protějškem Micheálem Martinem, jehož země nyní předsedá Radě EU. Na Bratislavském hradě...

10. září 2026,  aktualizováno  15:29

Platíte za energie tisíce měsíčně? Zálohy napoví, kolik můžete ušetřit

Ve spolupráci
Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

Tipy na změnu dodavatele či úpravu distribuční sazby ukazují, jak ušetřit tisíce i desítky tisíc korun ročně podle výše měsíčních záloh. Zkontrolujte smlouvu a zbytečně nepřiplácejte za energie.

10. září 2026  15:20

Epidemie gastroenteritidy v Luhačovicích. Léčebna nesmí přijímat klienty

Lázeňský a léčebný dům Praha v Luhačovicích

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje dočasně zakázala kvůli epidemii akutní gastroenteritidy přijímat Lázeňskému léčebnému domu Praha v Luhačovicích nové klienty. Pokud bude nařízení trvat...

10. září 2026  11:05,  aktualizováno  15:19

VIDEO: Zbytek budovy 34 se při demolici sám zhroutil, kolaps zachytila kamera

Definitivní konec budovy 34, z dominanty města je hromada trosek. (10. září...

Ještě ve čtvrtek ráno se tyčila vysoká ohořelá železobetonová kostra budovy 34 nad zlínským továrním areálem. Postupně mizela a kolem půl druhé odpoledne, když se mohutné kleště bagru zakously do...

10. září 2026  14:39,  aktualizováno  15:13

Reklama na alkohol nemá zásadní vliv na to, kolik lidé vypijí, míní Češi

ilustrační snímek

Reklama nemá podle většiny Čechů zásadní vliv na množství alkoholu, které lidé vypijí. Polovina z nich jí přisuzuje nulový nebo jen nepatrný vliv na to, kolik toho vypijeme, pouze 6 % lidí považuje...

10. září 2026  15:08

Dětská svatba na školní zahradě pobouřila internet. Šlo jen o hru, brání se škola

ilustrační snímek

Plamenné diskuze zejména ve facebookových skupinách vyvolal středeční příspěvek Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice, ve kterém informovala o „svatbě“ žáků 5. třídy. Příspěvek se...

10. září 2026  15:06

Nemáte je v mrazáku? Inspekce našla v kuřecích paličkách z Lidlu salmonelu

Bakterie salmonely našli inspektoři v chlazeném výrobku s názvem Grill & Fun.

Kuřecí paličky z Rumunska, které odebrala Státní zemědělská a potravinářská inspekce ve strakonickém Lidlu, obsahovaly bakterie salmonely. Pokud mají lidé výrobek doma v mrazáku, inspekce jim důrazně...

10. září 2026  15:01

Postav zeď. Bílý dům odstranil z webu provokativní hru, Tetris hrozil žalobou

Webové stránky Bílého domu s retro arkádovou hrou „Postav zeď“ (5. září 2026)

Bílý dům po několika dnech odstranil z nového herního webu hru spočívající ve stavbě hraniční zdi proti migrantům. Úřad amerického prezidenta Donalda Trumpa tak učinil poté, co společnost Tetris Co....

10. září 2026  14:57

Jordánský královský pár přijal Pavlovo pozvání. Příští pátek dorazí do Česka

Setkání prezidenta Petra Pavla s jordánským premiérem Bišerem Chasávnou v...

Česko na pozvání prezidenta Petra Pavla navštíví příští pátek jordánský královský pár, král Abdalláh II. a královna Ranja. Na webu to ve čtvrtek oznámila prezidentská kancelář.

10. září 2026  14:55

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

ECB letos podruhé zvýšila úroky. Obává se důsledků konfliktu na Blízkém východě

Vlajky Evropské unie před sídlem Evropské centrální banky (ECB) ve Frankfurtu...

Evropská centrální banka (ECB) podle očekávání zvýšila úrokové sazby o další čtvrtinu procentního bodu. Depozitní sazba tak vzrostla na 2,50 procenta, informovala banka. Upozornila, že konflikt na...

10. září 2026  14:51

Loď v čínském přístavu zachvátil rozsáhlý požár, zahynulo 25 lidí

Loď v čínském přístavu Čching-tao zasáhl požár

Nejméně 25 lidí zahynulo při požáru nákladní lodi v čínském přístavu Čching-tao, uvádí místní státní média. Mezi mrtvými je i pět osob, které byly dříve vedeny jako nezvěstné. Z celkem 42 lidí na...

10. září 2026  12:23,  aktualizováno  14:51

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet