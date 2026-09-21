Bojkotu se účastní mimo jiné stanice ABC, CBS, NBC a překvapivě i konzervativní Fox News, který dlouhodobě Trumpovi spíš stranil. Televize oznámily, že v rámci solidarity odmítá natáčet a zajišťovat sdílené zpravodajské přenosy z Trumpových tiskových konferencí a dalších prezidentských akcí.
Stanice CNN a MS NOW a server Politico podaly proti administrativě žalobu.
„Veřejnost má zásadní zájem na přijímání přesných a nezávislých informací o své vládě. Žádná administrativa by neměla omezovat zpravodajskou organizaci kvůli tomu, že má námitky proti jejímu zpravodajství,“ zdůraznily stanice.
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Trump reagoval na síti Truth Social. Uvedl, že Bílý dům neútočí na svobodu tisku, kterou údajně uznává, ale vede „útok na FAKE NEWS, které se v USA rozrostly jako rakovina“ a označil je za „hrozbu pro národní bezpečnost“. Svůj krok obhájil tím, že jde o vyvrcholení „lživých příběhů“ za poslední dva roky.
Klíčové body bojkotu a sporu
V prohlášení publikovaném na serveru Colorado Politics zástupci CNN, Politico a MS NOW varovali, že pokud zůstane krok administrativy bez odezvy, „ohrozí to svobodu tisku a právo veřejnosti na nezávislou žurnalistiku bez vládních zásahů.“
Trump v pátek prohlásil, že zakazuje těmto médiím vstup do Bílého domu kvůli tomu, že podle něj píší lži, když informují o něm, jeho administrativě nebo Spojených státech amerických. O víkendu už policie novináře z těchto médií do Bílého domu nevpustila.
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Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích.
Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.