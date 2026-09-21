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Trumpa bojkotovala média. Mluvil bez mikrofonu a diváci slyšeli jen protivný šum

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  21:55
Všechny velké americké televizní sítě vyhlásily bojkot oficiálních akcí prezidenta Donalda Trumpa poté, co Bílý dům v pátek zakázal přístup novinářům z médií CNN, MS NOW a Politico.

Bojkotu se účastní mimo jiné stanice ABC, CBS, NBC a překvapivě i konzervativní Fox News, který dlouhodobě Trumpovi spíš stranil. Televize oznámily, že v rámci solidarity odmítá natáčet a zajišťovat sdílené zpravodajské přenosy z Trumpových tiskových konferencí a dalších prezidentských akcí.

Stanice CNN a MS NOW a server Politico podaly proti administrativě žalobu.

Policie reportérům ze stanic CNN a MS NOW zabránila v přístupu do areálu Bílého domu poté, co americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností zruší akreditace těchto dvou médií a serveru Politico do prezidentského sídla. (19. září 2026)
Betsy Kleinová, hlavní reportérka CNN, opouští Bílý dům poté, co jí byla odebrána akreditace v důsledku zákazu prezidenta Donalda Trumpa týkajícího se CNN, MS NOW a Politico. (19.září 2026)
Americký prezident Donald Trump se setkal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem v rámci zasedání NATO v turecké Ankaře. (8.července 2026)
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři o zdravotnictví v Oválné pracovně Bílého domu. (18. září 2026)
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„Veřejnost má zásadní zájem na přijímání přesných a nezávislých informací o své vládě. Žádná administrativa by neměla omezovat zpravodajskou organizaci kvůli tomu, že má námitky proti jejímu zpravodajství,“ zdůraznily stanice.

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Trump reagoval na síti Truth Social. Uvedl, že Bílý dům neútočí na svobodu tisku, kterou údajně uznává, ale vede „útok na FAKE NEWS, které se v USA rozrostly jako rakovina“ a označil je za „hrozbu pro národní bezpečnost“. Svůj krok obhájil tím, že jde o vyvrcholení „lživých příběhů“ za poslední dva roky.

Klíčové body bojkotu a sporu

  • Princip solidarity: Krok inicioval šéf washingtonské kanceláře Fox News Bryan Boughton, který aktuálně předsedá televiznímu poolu. Rozhodnutí padlo poté, co Bílý dům v pondělí znemožnil CNN plnit její plánovanou roli hlavního kamerového štábu, který měl záběry sdílet s ostatními stanicemi. Ostatní sítě odmítly CNN nahradit.
  • Dopad na Trumpa: Zpravodajský bojkot přichází v době, kdy Trump cestuje do New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN. Pokud bude bojkot pokračovat, jeho projevy a setkání nebudou přední americké televize vysílat.
  • Soudní žaloba: Dotčené organizace (CNN, MS NOW a Politico) podaly v pondělí u federálního soudu ve Washingtonu na Donalda Trumpa žalobu. Zrušení novinářských akreditací bez řádného procesu označují za přímé porušení Prvního dodatku americké ústavy chránícího svobodu tisku.

V prohlášení publikovaném na serveru Colorado Politics zástupci CNN, Politico a MS NOW varovali, že pokud zůstane krok administrativy bez odezvy, „ohrozí to svobodu tisku a právo veřejnosti na nezávislou žurnalistiku bez vládních zásahů.“

Trump v pátek prohlásil, že zakazuje těmto médiím vstup do Bílého domu kvůli tomu, že podle něj píší lži, když informují o něm, jeho administrativě nebo Spojených státech amerických. O víkendu už policie novináře z těchto médií do Bílého domu nevpustila.

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Trump dlouhodobě kritizuje média, jejichž zpravodajství pokládá za nepříznivé, a v minulosti podal žaloby proti řadě médií a ostře útočil i na jednotlivé novináře, a to osobně i na sociálních sítích.

Loni v únoru Trump vyřadil novináře agentury AP z médií akreditovaných na briefingy v Oválné pracovně a na cesty v prezidentském speciálu Air Force One a zakázal jim též přístup na další akce s menším novinářským doprovodem.

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