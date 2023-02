Nejsem robot, řekl Gates a vyhlíží novou lásku. Cestu na Mars vyměnil za očkování

Americký miliardář Bill Gates by raději financoval očkování než letěl na Mars, protože to nepovažuje za dobré využití peněz. Spoluzakladatel Microsoftu to řekl v pátek zveřejněném rozhovoru s britskou televizí BBC. Otevřené také přiznal své překvapení z toho, že se během pandemie covidu-19 stal terčem konspiračních teorií. Na otázku, zda chce znovu najít lásku, odpověděl: „Jasně, nejsem robot.“