Ruské ztráty dosáhly ohromujícího kulatého čísla, uvádí ukrajinská armáda

Od začátku ruské invaze z 24. února 2022 dosáhly podle ukrajinského generálního štábu celkové ztráty Ruska na živé síle přibližně 1 492 350 vojáků. O bilanci informoval ukrajinský list The Kyiv Independent.
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Rusko podle tohoto výčtu přišlo také o 12 324 tanků, 25 264 obrněných bojových vozidel a 143 150 dalších vozidel a palivových cisteren Ukrajinci dále uvádějí zničení více než 49 tisíc dělostřeleckých systémů a 2085 salvových raketometů.
Seznam ruských ztrát podle listu zahrnuje rovněž 1600 systémů protivzdušné obrany, 441 letadel, 355 vrtulníků a 2476 bezpilotních pozemních prostředků. Ukrajina tvrdí, že od začátku války zničila také 35 ruských lodí a člunů a dvě ponorky.
Také odhady západních analytiků naznačují, že ruské ztráty výrazně převyšují ty ukrajinské. Americký think-tank Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS) odhaduje poměr ztrát přibližně na 2,5 ku jedné až dva ku jedné v neprospěch Ruska.
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Podle lednové zprávy CSIS mohly ukrajinské ozbrojené síly od února 2022 do konce roku 2025 přijít o celkem 500 až 600 tisíc lidí, včetně zraněných. Z toho podle analytiků připadalo přibližně 100 až 140 tisíc na vojáky zabité v boji.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj letos v únoru uvedl, že od začátku invaze padlo nejméně 55 tisíc vojáků. Připustil také, že řada zůstává nezvěstná. Za rozdílnými odhady může stát odlišná metodika či obtížné vyzvedávání a identifikace těl.