Poslal demokratům statisíce dolarů, za odměnu bude velvyslancem v Česku

„Jsem nesmírně poctěn a vděčný, že mě prezident Biden nominoval do funkce velvyslance Spojených států v České republice,“ tweetnul ve středu večer našeho času Bijan Sabet.

Pokud jeho nominaci schválí Senát, třiapadesátiletý milionář se v nejbližší době nastěhuje do Petschkovy vily v pražské Bubenči. A nejmocnější země světa se po přechodném úřadování chargé d´affaires Michaela Dodmana opět dočká plnohodnotného zastoupení v České republice. Nutno říci, že už bylo načase, protože na jmenování velvyslance se čeká více než rok.

Nyní je rozhodnuto: Spojené státy by u nás měl reprezentovat muž, který vydělal miliony dolarů na investicích do start-upů. Fanda baseballového týmu New York Yankees a otec tří dětí, který ve volném čase jezdí po světě se starou dvouokou zrcadlovkou Rolleiflex a snaží se zachytit drsnou krásu islandské přírody, líná letní odpoledne v římských kavárnách či azurové moře na Malých Antilách (na jeho fotky z cest se můžete podívat zde).

A také velký idealista, který se loni rozhodl odejít z vedení své investiční skupiny Spark Capital, aby měl více času na filantropii a politiku. Z příspěvků na jeho blogu je zřejmé, jak hluboce prožívá střelecké útoky na školách, boj za rovný přístup k hlasovacímu právu nebo nedávný rozsudek, který zrušil ústavní právo na interrupce.

Večeře s Obamou za 35 000 dolarů

Absolvent Boston College po studiích prošel řadou technologických firem v Silicon Valley a Massachusetts. Před sedmnácti lety spoluzaložil investiční společnost Spark Capital, která se soustředila na rizikové investice do start-upů.

Bostonské firmě se zanedlouho podařilo získat podíl v sociálních sítích Twitter a Tumblr, které dnes mají stamiliony uživatelů. Úspěšně investovala také do dalších známých aplikací, jako je FourSquare či Trello, dále do komunikační platformy Slack nebo herního studia OMGPOP.

Bijan Sabet si tak v roce 2017 vysloužil 89. místo v takzvaném Žebříčku krále Midase, který sestavuje časopis Forbes jako seznam nejvlivnějších a nejúspěšnějších investorů v technologickém sektoru.

Uznání se dočkal i za to, že svého času odmítl velmi štědrou nabídku Facebooku na převzetí Twitteru. Dnes zase velice ostře kritizuje Elona Muska za jeho manévry s koupí známé sociální sítě a hlasitě volá po tom, aby excentrický miliardář zaplatil miliardu dolarů jako odškodné za odstoupení od transakce.

Lipavský: Nominaci vítám Ministr zahraničí Jan Lipavský oznámení Bílého domu, že Joe Biden navrhl Bijana Sabeta na post velvyslance v České republice, uvítal. „S USA máme historicky nejlepší vztahy, panu ministrovi Blinkenovi jsem při své návštěvě Washingtonu říkal, že by naše diplomacie uvítala brzké obsazení velvyslaneckého postu v Praze. Vítám proto oznámení Bílého domu, který navrhl Bijana Sabeta na post velvyslance v Česku,“ uvedl Lipavský.

Čím si post velvyslance v Česku zasloužil, není zas tak těžké uhádnout. Dlouhodobě patří mezi štědré dárce Demokratické strany, za poslední rok demokratům a na ně napojeným politickým výborům poslal více než tři sta tisíc dolarů.

Jeho podpora Demokratické strany je dlouhodobá. Už před deseti lety zaplatil 35 800 dolarů za to, že se mohl zúčastnit večeře s Barackem Obamou. Ten ostatně stále zůstává jeho velkým politickým idolem – Sabet se vyznává, že mu při četbě jeho memoárů nazvaných Země zaslíbená naskakuje husí kůže.

Je třeba podotknout, že odměňování stranických sponzorů velvyslaneckými posty není v americké politice nic zvláštního. Dlouhodobě to dělají demokraté i republikáni, a to k nelibosti profesionálních diplomatů, podle nichž jde v podstatě o institucionalizovanou korupci oslabující zahraniční politiku USA.

Proti letité praxi se za Trumpovy vlády bouřilo i progresivní křídlo Demokratické strany. Ministerstvo zahraničí po Bidenově vítězství skutečně přislíbilo, že velvyslanectví budou nejméně ze 70 procent obsazována kariérními diplomaty.

Podle zprávy respektovaného portálu Foreign Policy z minulého prosince však zůstalo jen u slibů. Na zastupitelské úřady v Řecku, Keni, Argentině, Belgii, Slovinsku nebo v Kanadě byli jmenováni lidé, kteří se kvalifikovali především výší příspěvku na kampaň.

Nominace Bijana Sabeta tak potvrzuje, že ani Bidenova administrativa se s letitou praxí nedokázala rozloučit. „Na velvyslanecké posty nestydatě pohlížejí jako na stranickou odměnu,“ postěžoval si pro Foreign Policy nejmenovaný americký diplomat.