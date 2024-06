Vstal Biden z mrtvých? Pár hodin uběhlo a zas byl z vetchého starce zdatný rétor

Miliony Američanů viděly ve čtvrtek večer při debatě s Trumpem unaveného a váhavého muže, na kterém byl jeho věk 81 let vidět každým coulem. Jak se shodla většina amerických a světových médií, před kamerami neobstál. A nejen mezi demokraty zavládlo zděšení.

Začalo se uvažovat o jeho výměně a slovy jednoho demokratického kongresmana dostal Biden týden na to, aby prokázal, že to není mrtvý muž. Možná že prezidentovi stačilo jen 14 hodin.

Už druhý den se totiž před nicméně mnohem menším počtem televizních diváků objevil najednou úplně jiný Joe Biden. Jak napsal deník The New York Times (NYT), byl rázný a sebevědomý. S lehkostí rétorům vlastní zasazoval Trumpovi jeden politický úder za druhým. A demokraté v místnosti jásali.

Referoval o tom ten samý list, který ve stejnou dobu v úvodníku redakční rady vyzval prezidenta, aby se dalšího předvolebního boje vzdal.

„Biden a jeho spojenci by si bezpochyby přáli, aby se obě vystoupení odehrála v opačném pořadí. Vlažný a slabý debatní výkon Joea Bidena číslo jedna způsobil okamžité zděšení mezi těmi, kteří touží vidět v listopadu Trumpovu porážku,“ komentoval newyorský deník s tím, že se začaly veřejně objevovat hlasy hovořící o dříve nemyslitelném – o novém kandidátovi.

Druhé vystoupení, ve kterém se Bidenovi dařilo, vidělo mnohem méně lidí a je otázkou, jakou získá pozornost na sociálních sítích. Je proto i nepravděpodobné, že jen tak ztlumí kritiku.

NYT také upozorňuje, že Biden sice ukázal, že i po pěti desetiletích ve veřejném životě stále dokáže mávat pěstí ve vzduchu a vyburcovat dav k jásotu – na druhou stranu je otázkou, jak si může poradit s přísnými pravidly debaty. Ta poslední nařizovala vydržet 90 minut bez vlastních písemných poznámek a podpůrného publika.

A také bez čtecího zařízení. S ním totiž šlo Bidenovi všechno jako po másle. Během 20 minut bez zaváhání a prakticky jedním dechem Trumpa doslova zdrtil argumenty. Mezi jeho příznivci byl asi málokdo, kdo by v tu chvíli uvěřil jeho slovům, které pronesl jako by jen tak „mezi řečí“: „Vím, že už nejsem žádný mladík, nemluvím tak plynule jako dřív“.

Jenže neuplynul ještě ani den od duelu, kde si pletl slova, nahrál Trumpovi na smeč, když nemotorně uvedl, že fakticky pohřbil Medicare, tedy program zdravotního pojištění pro chudé, který je chloubou jeho demokratického předchůdce Baracka Obamy.

Biden v reakci na svůj slabý výkon vzkázal, že kampaň ukončovat nebude a že je odhodlán volby vyhrát. A také jít do dalšího duelu s Trumpem na počátku září. Dá se s úspěchem předpokládat, že pokud by mu jeho příznivci měli poradit jen jedinou věc, tak to, aby do žádné debaty už rozhodně nešel.