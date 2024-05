Nevítají přistěhovalce, jsou xenofobní, řekl Biden o Japonsku a Indii

Bidenova slova zazněla ve středu večer na předvolební akci k získání finančních prostředků. Prezident se nelichotivě vyjádřil k Japonsku pouhé tři týdny poté, co v Bílém domě hostil japonského premiéra Fumia Kišidu. Oba lídři při ní vyzdvihovali to, co Biden nazval neotřesitelným spojenectvím, zejména v otázkách globální bezpečnosti. Indický premiér Naréndra Módí Bílý dům v létě minulého roku.

Agentura AP připomíná, že Japonsko je důležitým spojencem USA. A Indie, jedna z nejrychleji rostoucích ekonomik na světě, je i přes rozdíly v oblasti lidských práv důležitým partnerem v indicko-tichomořském regionu.

Na hotelové dobročinné akci, kde finanční podporovatele demokratů tvořili převážně asijští Američané, Biden řekl, že nadcházející americké volby jsou o „svobodě, Americe a demokracii“ a že ekonomika ve Spojených státech vzkvétá právě díky nim i mnoha dalším.

„Proč? Protože vítáme přistěhovalce,“ podal své vysvětlení Biden. „Podívejte se, zamyslete se nad tím. Proč se Čína ekonomicky tak zadrhává? Proč má Japonsko problémy? Proč Rusko? Proč Indie? Protože jsou xenofobní. Nechtějí přistěhovalce.“

„Imigranti jsou to, co nás dělá silnými. To není vtip. To není hyperbola, protože máme příliv pracovníků, kteří tu chtějí být a chtějí přispět,“ dodal.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby Bidenova slova později „žehlil“ s tím, že prezident chtěl vyjádřit širší názor na postoj USA k imigraci.

„Naši spojenci a partneři dobře vědí, jak si jich prezident Biden váží, jejich přátelství, spolupráce a schopností, které přinášejí napříč celým spektrem otázek, nejen těch bezpečnostních,“ odpověděl Kirby ve čtvrtek ráno na otázku ohledně Bidenových „xenofobních“ výroků. Zdůraznil, že Biden si váží japonského spojenectví a indického partnerství.

Japonsko má dlouho problémy s klesajícím počtem obyvatel a podle údajů zveřejněných v únoru se počet dětí narozených v zemi v roce 2023 již osmým rokem po sobě snížil. Kišida označil nízkou porodnost v Japonsku za „největší krizi, které Japonsko čelí“ a země je dlouhodobě známá spíše uzavřeným postojem k imigraci, ačkoli Kišidova vláda v posledních letech změnila svou politiku tak, aby usnadnila příchod zahraničních pracovníků do Japonska.

Naopak Indie populačně bobtná. Podle OSN je na nejlepší cestě dosáhnout v brzké době 1,425 miliardy obyvatel. Její populace je také výrazně mladší než ta japonská. Začátkem tohoto roku Indie přijala nový zákon o občanství, který urychluje naturalizaci hinduistů, parsíů, sikhů, buddhistů, džinistů a křesťanů, kteří do Indie uprchli z Afghánistánu, Bangladéše a Pákistánu. Vylučuje však muslimy, kteří tvoří ve všech třech zemích většinu. Je to poprvé, co Indie stanovila náboženská kritéria pro udělení občanství.