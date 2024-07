Biden si začíná připouštět, že bude muset z kampaně odstoupit, tvrdí zdroje

Agentura Reuters s odkazem na tři zdroje zase uvedla, že podle některých představitelů Demokratické strany je Bidenovo odstoupení z kampaně už jen otázkou času. Jeden zdroj Reuters doslova uvedl, že prezident nad touto věcí „hloubá“.

Jeden ze zdrojů NYT blízkých Bidenovi upozornil, že prezident se ještě nerozmyslel, zda z volebního klání skutečně odejde, když tři týdny trval na tom, že není téměř nic, co by ho k tomu mohlo přimět. Jiný však uvedl, že „realita se ukazuje“ a že by nebylo překvapením, kdyby Biden brzy již učinil prohlášení, v němž by jako svého nástupce podpořil viceprezidentku Kamalu Harrisovou.

Americká média během dne informovala, že bývalá šéfka americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová i současní lídři Demokratické strany v Kongresu v uplynulých dnech Bidenovi naznačili, že by měl vzdát boj o znovuzvolení.

Prezidentovi mimo jiné řekli, že jeho kandidatura by mohla demokratům uškodit v kongresových volbách. Podle informací deníku The Washington Post (WP) v zákulisí vyjádřil pochybnosti o Bidenových nadějích na vítězství také exprezident Barack Obama.

Nejstarší prezident v dějinách USA zůstává pod tlakem stranických kolegů tři týdny po katastrofální televizní debatě se svým republikánským rivalem Donaldem Trumpem, která vyvolala mezi demokraty paniku ohledně jeho schopnosti vést plnohodnotnou kampaň.

Dvacítka demokratických zákonodárců již veřejně 81letého Bidena vyzvala, aby kandidaturu vzdal, postoj stranických lídrů ale dosud nebyl příliš jasný.

O intervenci Pelosiové informovala v noci na dnešek s odvoláním na čtyři informované zdroje televize CNN, podle níž někdejší šéfka sněmovny Bidenovi sdělila, že podle průzkumů nemůže v listopadových volbách Trumpa porazit. Zda mu přímo řekla, že by měl prezidentské kampaně odstoupit, nebylo jasné.

Podle televize ABC News to však při odděleném rozhovoru učinil lídr demokratů v Senátu USA Chuck Schumer. Schumerův tým zprávu přímo nevyvrátil, uvedl však, že „pokud není zdrojem senátor Chuck Schumer nebo prezident Joe Biden, jedná se o čiré spekulace“.

S prezidentem se setkal v sobotu, zatímco minulý čtvrtek za Bidenem zavítal šéf demokratů ve sněmovně Hakeem Jeffries, napsal deník WP. Oba lídři podle tohoto zdroje vzkázali, že Bidenova kandidatura může ohrozit demokraty v současně konaných volbách do Kongresu.

Stejné varování podle CNN tlumočila i Pelosiová. Biden jí v telefonickém rozhovoru oponoval, že průzkumy mínění viděl a že podle nich vyhrát může, uvedl jeden zdroj. Další zdroj tvrdí, že Biden při zmínce o průzkumech zaujal defenzivní postoj. Podle CNN se jedná o druhý známý rozhovor mezi kalifornskou zákonodárkyní a Bidenem od prezidentova televizního duelu s Trumpem 27. července.

Exprezident Obama, s nímž Biden v letech 2009 až 2017 působil jako viceprezident, se bezprostředně po debatě současné hlavy státu zastal. V posledních dnech ale v soukromí vyjádřil názor, že Bidenovy šance na znovuzvolení dramaticky klesly a že prezident musí důkladně zvážit vyhlídky své kandidatury, napsal WP s odkazem na několik informovaných zdrojů.

Šéf Bílého domu se v debatě opakovaně zadrhával a nedokázal dokončit některé myšlenky, což jen umocnilo pochybnosti o tom, zda demokrat má pokračovat v souboji se 78letým Trumpem. Biden na něj už před debatou v průzkumech preferencí mírně ztrácel a jeho ztráta po debatě znovu narostla. Žádný dramatický propad jeho preferencí ale zatím nepřišel.

Prezident trvá na tom, že v listopadu bude kandidátem Demokratické strany a že stáří jej ve výkonu funkce neomezuje, jakkoli se jeho problémy s vyjadřováním zjevně zhoršují. Rozhodnutí ohledně kandidatury je v zásadě na něm, neboť již zvítězil v demokratických primárkách. V minulých dnech pokračoval v kampani, ve středu ji ale musel přerušit kvůli onemocnění covid-19.

Definitivně by demokraté mohli Bidena potvrdit jako kandidáta na prezidenta už zhruba za dva týdny, tedy před nominačním sjezdem konaným od 19. srpna. „Je na prezidentovi, aby se rozhodl, zda bude kandidovat. Všichni ho povzbuzujeme, aby se rozhodl, protože čas se krátí,“ prohlásila minulý týden Pelosiová, zatímco Biden trval na tom, že nikam neodchází.

Mluvčí Bílého domu Andrew Bates na zprávu CNN o nedávném telefonátu Pelosiové s Bidenem nereagoval. „Prezident Biden je kandidátem (Demokratické) strany. Plánuje zvítězit a těší se na spolupráci s demokraty v Kongresu, aby prosadil svůj program 100 dní na pomoc pracujícím rodinám,“ uvedl Bates v odpovědi na žádost o komentář.

Prezident je však po intervencích kongresových lídrů otevřenější argumentům o ukončení kandidatury, píše list NYT s odvoláním na nejmenované demokraty. „Biden nijak nedal najevo, že by měnil názor ohledně setrvání v kampani, uvedli demokraté, je však ochoten naslouchat hlavním bodům nových a znepokojivých průzkumů a ptá se na to, jak by mohla zvítězit jeho viceprezidentka Kamala Harrisová,“ uvedl deník.