Biden: Volby do Kongresu budou "rozhodujícím" momentem pro demokracii

„Na hlasovacím lístku je doslova demokracie. Je to rozhodující chvíle pro národ a my všichni bychom měli hovořit jedním hlasem,“ prohlásil prezident, který přijel do Filadelfie podpořit demokratické kandidáty ve státě Pensylvánie, který může být klíčový pro výsledek voleb. V nich jde o to, zda Kongres ovládnou republikáni.

Republikánské kandidáty hodlá rovněž v Pensylvánii osobně podpořit Bidenův předchůdce v prezidentské funkci Donald Trump. Voliči budou v řadě států také vybírat guvernéry a hlasovat v místních referendech.

Už před Bidenem dnes hovořil o ohrožení demokracie na předvolebním shromáždění v Pittsburghu další bývalý prezident Barack Obama. Ovládnutí Kongresu USA republikány by znamenalo hrozbu pro právo na potrat, pro sociální zabezpečení i pro samotnou demokracii, varoval.

Trump se chce být znovu prezidentem

Na předvolebním mítinku v Pensylvánii se vystoupil bývalý prezident Donald Trump. Právě Pensylvánie je pro tyto volby důležitým státem na severovýchodě. „Pokud chcete zastavit ničení naší země a zachránit americký sen, pak toto úterý musíte volit republikány v obrovské červené vlně,“ řekl Trump, který se netají tím, že se chce ucházet o znovuzvolení prezidentem v roce 2024. Červená je barvou republikánů.

Sám Trump měl na hlavě charakteristickou červenou čepici s nápisem Make America Great Again (učiňme Ameriku opět velikou), což bylo Trumpovo volební heslo z roku 2016, a červenou kravatu.

Trump přijel do Pensylvánie podpořit republikánské kandidáty na funkce guvernéra a senátora Pensylvánie, tedy Douga Mastriana a Mehmeta Oze. Do Pensylvánie přijeli podpořit své kandidáty také současný demokratický prezident Joe Biden a bývalý Barack Obama.

Američané budou v úterý hlasovat o novém složení celé Sněmovny reprezentantů a třetiny Senátu, a také o guvernérech 36 států a tří teritorií. Průzkumy naznačují, že demokraté mohou přijít o kontrolu nad oběma kongresovými komorami.

To by mělo zásadní dopad na schopnost prezidenta Bidena prosazovat zákony a zároveň by to mohlo přímo ovlivnit, zda se Trump rozhodne za dva roky opět kandidovat na post šéfa Bílého domu. Otázkou také je, jak by případná převaha republikánů v Kongresu ovlivnila americkou vojenskou pomoc Ukrajině.