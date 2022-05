Biden uctil v Texasu oběti školního masakru. Dělejte něco, skandoval na něj dav

O návštěvě Bidena informoval list The New York Times (NYT). Před školou v Uvalde byl na památku obětí zřízen památník, ke kterému pozůstalí a další obyvatelé města položili květiny, hračky a fotografie zastřelených v životní velikosti, které byly pověšené na 21 bílých křížích. Biden s manželkou se zastavili u každé fotografie a dotkli se tváří dětí. Hovořili také se zástupci školy.

Americký prezident po návštěvě památníku zamířil na mši do místního kostela. Při jeho odchodu dav zhruba 100 lidí shromážděných před kostelem skandoval „Dělejte něco“. „Uděláme,“ odpověděl jim Biden podle agentury AP. Nebylo ale jasné, jaké konkrétní kroky hodlá Bidenova administrativa podniknout. AP také připomněla, že od prezidenta se po návštěvě Uvalde neočekávalo žádné oficiální prohlášení.

„Chceme změnu. Chceme akci. Jde o něco, co se děje stále, pořád dokola. Masově se střílí. Objeví se to ve zprávách, lidé pláčou, a pak je to pryč. Nikoho to nezajímá. A pak se to stane znovu. A zase znovu,“ uvedla sestřenice jedné ze zastřelených učitelek Mckinzie Hinojosaová. „Kdybych měla Joeu Bidenovi něco vzkázat, tak ať při návštěvě respektuje naši komunitu, což jsem si jistá, že udělá. My ale potřebujeme změnu,“ dodala.

Bidenovi svazuje ruce Kongres

Biden má při snahách o zpřísnění zbraňové politiky svázané ruce Kongresem, v němž se v tomto ohledu nedaří prosadit zásadnější reformu od útoku na základní školu Sandy Hook v Connecticutu, při níž tehdy 20letý pachatel postřílel 20 dětí a šest dospělých. Reformní snahy v horní kongresové komoře vede již řadu let demokratický Senátor Christopher Murphy, který zastupuje Connecticut.

Ten v neděli vyjádřil mírný optimismus ohledně toho, že by demokraté s republikány tentokrát mohli dosáhnout určité shody. Televizi ABC řekl, že „má nyní zájem o rozhovory a hledání cesty kupředu více republikánů, než jsem kdy od Sandy Hook viděl“.

Podle vyšetřovatelů si útočník Salvador Ramos po dovršení věku 18 let koupil dvě útočné pušky. Než zamířil do školy, postřelil svou babičku. V učebně pak zastřelil 19 dětí a dvě učitelky. Střelba v Uvalde je počtem obětí třetí nejhorší v USA za posledních 20 let.

Policie později přiznala, že situaci špatně vyhodnotila a měla zasáhnout dříve. Téměř 20 policistů stálo více než tři čtvrtě hodiny přede dveřmi učebny, v níž se střelec zamknul, a čekali na příchod zásahové jednotky.

Policie za svůj pomalý zásah proti útočníkovi čelí silné kritice. Americké ministerstvo spravedlnosti v neděli uvedlo, že reakci bezpečnostních složek na střelbu v Uvalde na žádost tamního starosty prověří. „Cílem přezkoumání je poskytnout nezávislou zprávu o činnosti a reakci bezpečnostních orgánů z toho dne,“ uvedlo ministerstvo v prohlášení.

Fakultní nemocnice v San Antoniu, která ošetřuje postřelenou pachatelovu babičku, v neděli informovala, že se zdravotní stav této 66leté ženy zlepšuje. V nemocnici je nicméně stále jedna 10letá přeživší útoku, která je ve vážném stavu.

Prezidentská kolona s Bidenem a první dámou po návštěvě školy zamířila na místní stadion, kde se prezident setkal s rodinami obětí. Na tuto část programu, která se konala bez přítomnosti médií, měl Biden vymezeny ve svém programu tři hodiny.

Agentura AP také připomíná, že Bidenova návštěva Uvalde je za poslední týdny druhou podobnou cestou. Už 17. května prezident z Bílého domu odcestoval do Buffala ve státě New York, kde jiný útočník předminulý víkend v supermarketu zabil deset lidí.

Americký prezident před cestou zpět do Washingtonu plánoval rovněž setkání se záchranáři, kteří na základní školu po oznámení střelby dorazili jako první.