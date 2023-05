USA odvracejí platební neschopnost, Biden trvá na zvýšení daní bohatým

Nenavýší-li Kongres limit pro zadlužení USA, mohla by platební neschopnost nastat už 1. června. To by mělo dramatické dopady nejen na americkou, ale i světovou ekonomiku.

Sněmovna reprezentantů ovládaná republikány koncem dubna sice navýšení dluhového stropu schválila, podmínila ho ale rozsáhlými rozpočtovými škrty v příštích deseti letech, na což odmítal přistoupit demokraty kontrolovaný Senát, který stejně jako Biden požadoval zvýšení dluhového stropu bez jakýchkoliv podmínek. V posledních týdnech se obě strany snaží najít kompromis.

McCarthy po jednání s Bidenem, které se uskutečnilo v pondělí večer místního času, vyjádřil přesvědčení, že obě strany chtějí dosáhnout dohody. Ve vyjednávání nyní podle něj budou pokračovat týmy obou stran a také on s Bidenem bude o problematice každý den mluvit, dokud se nedohodnou. Už dříve uvedl, že je nutné najít shodu tento týden, aby pak kompromisní návrh stihl schválit Kongres a Biden podepsat.

Dohoda jako jediné možné řešení

Biden před setkáním vyjádřil optimismus a po jednání i on hovořil o produktivní schůzce. „Znovu jsme si zopakovali, že platební neschopnost není možností a jediným způsobem, jak se posunout kupředu, je v dobré víře směřovat k oboustranné dohodě,“ uvedl Biden v prohlášení, z něhož citovala agentura Reuters.

Podle té obě strany nadále dělí názor na některé body. Zatímco McCarthy požaduje výdajové škrty, z nichž by se některé dotkly i chudých Američanů a Biden o nich hovoří jako o „extrémních“, prezident chce zvýšení daní bohatým a některým velkým firmám, což republikáni odmítají.

Spojené státy jsou podle listu The Washington Post jednou z pouhých dvou zemí světa, které mají zákonný limit na výši zadlužení. V Dánsku je přitom strop tak vysoko, že je „v zásadě formalitou“. Americký limit činí aktuálně 31,4 bilionu dolarů (asi 690 bilionů Kč), přičemž na tuto úroveň se dostal opakovaným navyšováním z posledních dekád, zatímco státní dluh bobtnal pod demokratickými i republikánskými prezidenty.