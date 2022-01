Byl to rychlý pád, stačil rok. Biden je out a Amerika je na tom hůř, než byla. Je to zásadní problém i pro Západ, protože v jeho zájmu je, aby Amerika byla silná, optimistická, šlapala a dávala najevo, že ví, co chce. Aby táhla, přitahovala a inspirovala. Jenže to se neděje.