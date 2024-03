Biden předběhl Trumpa, tvrdí nejnovější průzkum. Doteď vedl bývalý prezident

Oba dva kandidáti si již zajistili dostatečný počet delegátů na to, aby získali nominaci svých stran do očekávaného souboje o Bílý dům.

Přibližně 39 procent registrovaných voličů uvedlo, že by volilo demokrata Bidena, kdyby se volby konaly dnes, zatímco 38 procent by dalo hlas republikánovi a exprezidentovi Trumpovi. Průzkumu se tento týden účastnilo 4094 Američanů, včetně 3356 registrovaných voličů, a statistická odchylka podle Reuters činila 1,7 procentního bodu u všech respondentů a 1,8 procentního bodu u registrovaných voličů.

Mnoho voličů zůstává nerozhodnutých, 11 procent uvedlo, že by volilo jiné kandidáty, pět procent řeklo, že by nevolilo, a sedm procent nevědělo nebo odmítlo odpovědět.

Reprízu prezidentského duelu z roku 2020 vyhlíží Američané se značnou nevolí. Biden je jako prezident velmi nepopulární a podle většiny voličů je ve věku 81 let příliš starý na výkon funkce. Sedmasedmdesátiletý Trump zase kandiduje jako první obžalovaný exprezident v dějinách USA a nijak neustupuje od polarizující rétoriky, která provází jeho působení ve vrcholné politice.

Průzkum zahrnoval řadu způsobů měření podpory pro Bidena a Trumpa a většina z nich podle Reuters ukazovala na těsný souboj.

Trump měl nepatrný náskok mezi všemi respondenty, ale Bidenův náskok mezi registrovanými voliči byl významný, protože mají větší pravděpodobnost, že se v listopadu dostaví k volebním urnám. V sedmi státech, kde byly volby v roce 2020 nejtěsnější, tedy ve skupině, která by se v listopadu mohla opět ukázat jako klíčová, vedl Trump mezi registrovanými voliči nad Bidenem v poměru 40 procent ku 37 procentům.

Průzkumy z posledních týdnů obecně připisují vyšší preference republikánskému prezidentovi z let 2017 až 2021. Navrch má jak na úrovni celých USA, tak ve většině států, které jsou považovány za klíčové, protože v nich dlouhodobě nedominuje jedna politická strana. Právě vítězství v jednotlivých státech jsou pro prezidentskou volbu rozhodující, neboť za ně kandidáti získávají tzv. volitele.

Nezávislého kandidáta v podobě Roberta Kennedyho by podle průzkumu podpořilo 15 procent registrovaných voličů, pokud by se objevil jako třetí kandidát na volebním lístku, což je méně než 17 procent v lednovém průzkumu. Zdálo se, že Kennedy by mohl Trumpovi a Bidenovi odčerpat podobný podíl hlasů, uvedl Reuters.