Svým způsobem by bylo jednodušší, kdyby teď ve volbách demokraté těžce prohráli, jak se čekalo. Přeložilo by se to tak, že za to nese odpovědnost prezident a progresivní křídlo. Tak to podle médií špičky demokratů i plánovaly. Jenže teď zamýšlené oběti vypadají jako ti, kdo neprohru zařídili. Věci se zašmodrchaly.

Zdálo se, že je smířen s tím, že za dva roky odletí prezidentskou helikoptérou do důchodu. A demokraté budou rádi, protože na sebe vezme všechny jejich hříchy.