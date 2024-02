Trump je nejhorší prezident dějin USA, Biden čtrnáctý nejlepší, tvrdí průzkum

Průzkum uspořádali akademici Brandon Rottinghaus z University of Houston a Justin S. Vaughn z Coastal Carolina University, kteří na konci roku 2023 oslovili 154 členů Americké politologické asociace. Respondenti každému prezidentovi přiřadili body, nejvyšší skóre mohlo být sto. Nejnižší nula. Trumpovo celkové hodnocení bylo pouhých 10,92 bodu. Bidenovo 62,66.

Současný šéf Bílého domu tak skončil na čtrnáctém místě, i nad tak významnými postavami americké historie, jako byli Woodrow Wilson (15.) či Ronald Reagan (16.). Biden se v žebříčku zařadil mezi 24 nejlepších, kteří dosáhli vyššího než průměrného (50) skóre.

Trumpovi dělají na nejnižších příčkách společnost James Buchanan, jehož vláda nedokázala zabránit vypuknutí občanské války, či Andrew Johnson, nástupce Abrahama Lincolna. Johnson je je považovaný za vysoce neefektivního prezidenta, který opakovaně válčil s Kongresem a zastával výrazně probělošské názory. I v Presidential Greatness Expert Survey 2018 byl Trump na posledním místě.

Trumpa na 45. pozici v žebříčku umísťovali zpravidla ti, kteří se identifikují jako demokraté, nezávislí, liberálové a centristé. Špatná hodnocení ovšem exprezident dostal i od těch historiků, kteří se kloní k republikánům (41. nejhorší prezident USA) či ke konzervativcům (43. nejhorší).

V případě Bidena bylo hodnocení podle politické ideologie rozmanitější. Zatímco republikánští a konzervativní respondenti jej zařadili na 30. místo, pro demokratické a liberální patří na 13. pozici. Méně příznivě se na něj dívali nezávislí (19) a středoví respondenti (20).

Faktor Trump

Nízké hodnocení Trumpa zřejmě podle stanice NPR vychází z faktu, že jej většina oslovených historiků a politologů považuje za nejvíce polarizující hlavu státu americké historie. Za další polarizující politiky považují Andrewa Jacksona, Baracka Obamu či Ronalda Reagana.

„Zastánci Bidenova prezidentství mají v arzenálu silné argumenty, ale jeho vysoké umístění v první patnáctce naznačuje působení silného protitrumpovského faktoru,“ přiznávají autoři výzkumu ve svém článku pro Los Angeles Times. „Bidenovými nejdůležitějšími úspěchy mohou být záchrana prezidentského úřadu před Trumpem, obnova tradičnějšího stylu prezidentského vedení a příprava na udržení úřadu mimo ruce svého předchůdce.“

Výzkumníci podotýkají, že faktor Trump s největší pravděpodobností přispěl k posunu směrem nahoru u demokratických prezidentů Jimmyho Cartera, Billa Clintona či Baracka Obamy, který vystoupal až na sedmé místo. Naopak republikánští šéfové Bílého domu jako Ronald Reagan či George H. W. Bush poklesli.

„Akademici se sice přiklánějí k levici, ale to se od našich předchozích průzkumů nezměnilo. Tyto výsledky naznačují nejen zvýšený důraz na politickou příslušnost prezidenta, ale také to, že pro vědce zabývající se prezidentským výzkumem se věrnost politickým a institucionálním normám stala kritériem toho, co dělá prezidenta ‚skvělým‘,“ uvádí autoři.

Trump je prvním americkým prezidentem obviněným z trestné činnosti. Soudy i politické protivníky osočuje z politického pronásledování. Zpochybňuje též výsledky prohraných prezidentských voleb. Jeho radikální příznivci v lednu 2021 v bezprecedentním aktu vtrhli do sídla Kongresu. Před rozlíceným davem se schovávali i Trumpovi spojenci z Republikánské strany.

Elitní trojice

Podle výzkumníků „stranická příslušnost a ideologie nemají tendenci utvářet zásadní rozdíly“. Například Billu Clintonovi, známému důrazem na ekonomiku, se dařilo lépe u republikánů a konzervativců, kteří jej vnímají jako desátého nejlepšího prezidenta USA, než u demokratů a liberálů, kteří mu přisoudili dvanácté místo.

Politický aspekt ale hraje důležitou roli. Například první americký prezident George Washington byl hůře hodnocený mezi liberály a demokraty, kteří jej postavili na třetí místo, zatímco pro republikány a konzervativce je nejlepší americkou hlavou státu. Washington čelí kritice za to, že vlastnil otroky. Vůči otroctví se nicméně vymezoval a své otroky ke konci života osvobodil.

Tato kritika zřejmě pomohla Franklinovi D. Rooseveltovi dostat se na druhou pozici za Abrahamem Lincolnem. Washington na třetím místě má nicméně stále skóre přes 90. Theodore Roosevelt na čtvrtém místě nemá skóre ani celých 80, podle výzkumníků to ukazuje na enormní význam a popularitu první trojice.

Trump na posledních místech i jinde

I v jiných průzkumech je zmíněná trojice na předních místech. Historici oslovení stanicí C-SPAN v roce 2000 přisoudili Rooseveltovi druhé místo, v letech 2009, 2017 a 2021 byl třetí. Washington vystoupal z třetí na druhou pozici. Ve všech letech konání průzkumů byl Lincoln na první příčce.

I v průzkumu C-SPAN z roku 2021 se Trump umístil na spodních příčkách žebříčku prezidentů. Historici mu přisoudili 41. místo, horší byli jen tři. Biden nebyl do žebříčku ještě zařazen.

Zatímco odborníci se na Trumpa dívají skepticky, u americké veřejnosti má jeho jméno lepší zvuk. V průzkumech pro listopadové volby má lepší čísla než Biden. Někteří jeho příznivci už Presidential Greatness Expert Survey odmítli s tím, že je zcela mimo realitu. „Jsou to elity ze slonovinové věže, které v žádném případě nereprezentují názor amerického lidu,“ řekla Trumpova bývalá mluvčí Kayleigh McEnanyová.