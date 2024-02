Biden loví mladé voliče na TikToku. Vsadil na červené oči a divoký střih

Oficiální kanál na čínské sociální síti bude sloužit nejen Bidenovi, ale i jeho viceprezidentce Kamale Harrisové. Tým současného prezidenta se ve třiceti sekundách snaží Bidena vykreslit jako obyčejného člověka, který se vyzná v americkém fotbale. V klipu v rychlém sledu odpovídá na sérii otázek zacílených na nedělní Super Bowl. Na konci videa se hraným překvapením rozhoduje, zda volit sám sebe, nebo Donalda Trumpa.

Divoce nastříhaný klip je plný odkazů na internetové vtípky a snaží se vzbudit dojem, že Biden je na sociálních sítích jako doma. Mladí podle všeho pokus demokratického uchazeče o Bílý dům oceňují, píše list The Washington Post. „Mladí Američané po celé zemi na tento moment dlouho čekali. Prezident se s námi bude potkávat na místě, které dobře známe. A my mu za to pomůžeme,“ napsal Aaron Parnas, známý americký influencer, který se na sociálních sítích zaměřuje na politická témata.

Biden se přidal k asi třem desítkám demokratických politiků, již na TikToku mají účty. Dlouhodobě jsou za to pod palbou kritiky republikánů, kteří upozorňují na bezpečnostní rizika. Sociální síť, která staví na publikování krátkých videí, je totiž pod kontrolou čínské vlády, jež má podle bezpečnostních analytiků přístup k datům uživatelů. Bidenův tým tvrdí, že bezpečnostní otázky konzultoval s experty.

Paradoxní je, že Biden byl donedávna na TikToku spíše pod palbou kritiky. Vlivní tvůrci se do něj opírali kvůli jeho přístupu ke klimatické změně, válce v Gaze a pochybným krokům při zvládání pandemie covidu. Loni v sérii klipů na jeho administrativu apelovali ohledně zastavení chystaného těžařského projektu Willow na Aljašce, připomíná CNN.

V demokratických primárkách Biden pomoc sociálních sítí nepotřebuje, je jasným favoritem. V očekávaném souboji s Trumpem však nepohrdne žádným hlasem. Průzkum agentury SSRS ukazuje, že republikánského kandidáta by podpořilo 49 procent registrovaných voličů, zatímco Bidena 45 procent. Vzhledem k statistické chybě kolem tří procent je však rozdíl mezi Trumpem a Bidenem příliš těsný na jednoznačné závěry.