KOMENTÁŘ Hynka Kmoníčka: Biden, Chášukdží a zákon pouště

Když v dubnu 1945 vznikaly saúdsko-americké vztahy, zachovaná konverzace amerického prezidenta F. D. Roosevelta se zakladatelem saúdského státu králem Saúdem do velké míry předjímala celých 80 následujících let konverzací severoamerické kultury s pragmatickým světem beduínské pouštní civilizace. V něm vám poušť odebere vše zbytečné, čemu my máme tendenci říkat civilizace, a udělá z vás to, co jediné v ní může přežít – zoceleného pragmatika základních lidských instinktů, něco mezi farmářem selského rozumu, sociálním inženýrem, vůdcem rodiny a sériovým vrahem.

Úkolem diplomatů není hodnotit morální rozměr toho či onoho politického kroku, ale porozumět jeho skutečným motivům z obou stran. Hynek Kmoníček velvyslanec ČR v USA