Biden využil Mohsovu chirurgii, kvůli rakovině mu odstranili tkáň z hlavy

Podle NBC News není jasné, kdy bývalý šéf Bílého domu operaci podstoupil. V srpnu byl vyfocen, jak odchází z kostela v Greenville ve státě Delaware a na jeho hlavě je viditelná jizva.
Dvaaosmdesátiletý demokratický politik, který v prezidentském úřadu skončil v lednu, v květnu oznámil, že má rakovinu prostaty s metastází v kosti. Jeho kancelář formu onemocnění označila za agresivní, avšak hormonálně senzitivní, což umožňuje účinnou léčbu.
Biden podstoupil zákrok k odstranění rakovinných buněk z hrudi už v roce 2023 během rutinní lékařské prohlídky, uvedl tehdy ve zprávě Bidenův lékař Kevin O’Connor. Biopsie odhalila, že se jednalo o bazocelulární karcinom, jednu ze dvou nejčastějších forem rakoviny kůže, která se také léčí pomocí Mohsovy chirurgie. O’Connor po zákroku uvedl, že veškerá rakovinná tkáň byla odstraněna a že další léčba není potřeba.
Demokrat Biden, který byl prezidentem v letech 2021–2025, loni v červenci po vlně kritiky po špatném výkonu v debatě s republikánem Donaldem Trumpem ukončil svou prezidentskou kampaň a podpořil v kandidatuře svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a 20. ledna vystřídal Bidena ve funkci.
Bidenův zdravotní stav byl ovšem pod drobnohledem médií už před loňskou prezidentskou debatou. V době svého zvolení byl Biden nejstarším člověkem, který kdy vyhrál americké prezidentské volby. Nyní devětasedmdesátiletý Trump tento rekord ale pokořil, když porazil Harrisovou.