Biden: Putin se už rozhodl pro invazi, cílem útoku bude i Kyjev

„Máme důvody se domnívat, že ruské jednotky plánují a chystají se zaútočit na Ukrajinu v následujícím týdnu, v následujících dnech,“ řekl Biden. „Věříme, že jejich cílem bude i hlavní město Kyjev, město v němž žije 2,8 milionu nevinných lidí.“

Když se ho novináři zeptali, zda podle něj Putin ještě zvažuje, jestli dát k útoku zelenou, Biden odpověděl: „Jsem přesvědčen, že to rozhodnutí už udělal.“ Jak připomíná deník The New York Times, Američané sice v posledních týdnech zveřejňovali velmi důrazná varování před invazí na Ukrajinu, zatím ovšem vždy zdůrazňovali, že šéf Kremlu finální rozhodnutí ještě neudělal.

Rusko shromažďuje řadu týdnů obrovské množství vojáků u ukrajinských hranic a vznáší vůči západním zemím bezpečnostní požadavky, Moskva nicméně odmítá, že by se chystala na svého souseda zaútočit. Americký velvyslanec při OBSE v pátek odhadl, že se v únoru počet ruských vojáků v blízkosti Ukrajiny zvýšil z přibližných 100 tisíc na nynějších 169 až 190 tisíc.

Proruští separatisté v Donbasu v pátek ohlásili hromadnou evakuaci obyvatelstva do Ruska kvůli obavě z útoku ukrajinské armády. Ukrajinská diplomacie to odmítla jako dezinformaci, Kyjev naopak varuje před provokacemi z ruské strany. Ukrajinská vojenská rozvědka GUR tvrdí, že ruské tajné služby nastražily výbušniny v řadě objektů veřejné infrastruktury v Doněcku.

Biden promluvil k novinářům po telefonátu s německým kancléřem Olafem Scholzem, francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Borisem Johnsonem a dalšími představiteli Evropské unie a NATO.

Západní státníci se podle Bílého domu shodli, že budou pokračovat ve snaze o diplomatické řešení sporu, ale jsou připraveni rychle a koordinovaně přijmout ekonomické sankce vůči Rusku, pokud se Moskva rozhodne pro konflikt. Předmětem jednání bylo také zajištění bezpečnosti východního křídla NATO, uvedl Bílý dům.

Americký ministr zahraničí Antony Blinken a ruský šéf diplomacie Sergej Lavrov se chystají sejít 24. února v Evropě, sdělil dále Biden. Varoval přitom, že jakákoli ruská vojenská akce před tímto datem by znamenala, že Rusko „zavřelo dveře diplomacii“.