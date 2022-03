Biden se před Kongresem vyjádří ke stavu unie. Čeká se i komentář k Evropě

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Po prvních 100 dnech, prvním roce mandátu či prvním navržení člena nejvyššího soudu přichází pro amerického prezidenta Joea Bidena další milník jeho úřadování: V noci na středu přednese svůj první projev o stavu unie. Hodnocení svého působení bude před členy obou komor Kongresu podávat v mimořádně složité pozici poté, co se ke všem jeho problémům na domácí scéně přidala ruská invaze na Ukrajinu. Bidenova popularita dosáhla v posledních dnech nového minima a podle agentury AP ve Spojených státech panuje nespokojenost a nejednota.

Pro Bidena to v úterý večer washingtonského času nebude první vystoupení na společné schůzi Kongresu od jeho zvolení. Projev, který pronesl loni na konci dubna, ovšem formálně nebyl hodnocením stavu unie, s nímž američtí prezidenti podle ústavy musí „jednou za čas“ předstoupit. Biden tehdy spíše představoval své plány, zejména v sociální politice.

Válka na Ukrajině bude jistě při nadcházejícím projevu patřit k hlavním tématům, podobně jako únava z koronavirové éry nebo obavy z rostoucí inflace. Biden přitom vystoupí před výrazně více zaplněným sálem než loni, kdy covidová opatření umožňovala účast jen 200 lidí. Tentokrát dostalo pozvání všech více než 500 členů Kongresu. Zákonodárci ovšem budou muset mít respirátory a účast hostů je znovu zakázaná.

Ukrajinský prezident Zelenskyj v pondělí v souvislosti s bombardováním Charkova a dalších měst prohlásil, že je potřeba nad ukrajinským vzdušným prostorem ustanovit bezletovou zónu, aby se zablokovaly ruské rakety, stíhačky a helikoptéry. Americký prezident Joe Biden mu údajně řekl, že nyní na takové opatření ještě není čas, uvedl Zelenskyj v úterý.

Spojené státy následně potvrdily, že nepodpoří vyhlášení bezletové zóny nad Ukrajinou. Podle mluvčí Bílého domu Jen Psakiové by tento krok znamenal válku USA s Ruskem. Americký prezident Joe Biden dal jasně najevo, že nemá v úmyslu vyslat americké vojáky do války s Ruskem, řekla podle agentury DPA Psakiová. Bezletová zóna by podle ní byla krokem tímto směrem.

V úterý si Zelenskyj s Bidenem znovu telefonovali a řešili zvýšení intenzity ruských útoků na místa, kde se nacházejí civilisté. Americký prezident zdůraznil, že Ukrajina může dál počítat s ekonomickou a bezpečnostní podporou Washingtonu a také humanitární pomocí, uvedl poté Bílý dům.