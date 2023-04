Potrat je základní lidská svoboda, zastal se texaských žen Biden

„Jediný federální soudce v Texasu rozhodl, že lék na předpis, který je k dispozici již více než 22 let, je schválen (Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv) FDA a bezpečně a účinně ho užívají miliony žen u nás i ve světě, by již neměl být ve Spojených státech schválen,“ začíná své vyjádření Biden.

Naráží tak na páteční rozhodnutí soudce Matthewa Kacsmaryka, které v podstatě zakazuje prodej široce používané potratové pilulky mifepristonu, když pozastavuje platnost registrace této látky vystavené FDA. Účinnosti krok soudce nabyde za sedm dní.

Pokud by rozhodnutí soudce bylo potvrzeno, mohl by se podle Bidena terčem „politických, ideologických útoků“ stát prakticky jakýkoliv lék na předpis. „Žaloba a toto rozhodnutí je dalším bezprecedentním krokem, který ženám bere základní svobody a ohrožuje jejich zdraví,“ pokračuje demokratický prezident, podle něhož je to další velký krok k celonárodnímu zákazu potratů, o který podle něj usilují republikáni.

„Moje administrativa bude bojovat proti tomuto verdiktu,“ ujistil a podotkl, že ministerstvo spravedlnosti už podalo odvolání a bude požadovat okamžité pozastavení vykonavatelnosti rozhodnutí. „Viceprezidentka (Kamala) Harrisová a já budeme i nadále v čele boje za ochranu práva ženy na potrat a za právo rozhodovat o svém zdraví. To je náš závazek.“

Jedinou cestou, jak zabránit lidem, kteří chtějí ženy připravit o jejich práva, je podle Bidena zvolit takový Kongres, který schválí zákon obnovující precedent vyplývající z případu Roeová versus Wade, což bylo soudní rozhodnutí, kterým Nejvyšší soud USA v roce 1973 legalizoval umělé přerušení těhotenství. Loni ho stejný soud zrušil a rozhodování o legálnosti potratů nechal na jednotlivých amerických státech.