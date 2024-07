Že by Parkinson? Biden se zakopal a rozhání spekulace o své diagnóze

S tou zprávou v pondělí přispěchaly listy The New York Times a The New York Post: podle úředních záznamů letos do Bílého domu třikrát dorazil špičkový odborník na Parkinsonovu chorobu Kevin Cannard. Od srpna minulého roku do konce letošního března dokonce celkem osmkrát, z toho minimálně jednou se setkal s Bidenovým osobním lékařem Kevinem O’Connorem.

Nejdřív to byli dárci. Pak naši lidé ve volených funkcích. A teď přijdou průzkumy. Odpor pomalu narůstá. Původně to byla jen malá skupina, ale je čím dál větší a větší. zdroj z Bílého domu