Biden zahájil kvůli rakovině prostaty léčbu ozařováním. Potrvá pět týdnů

Léčba ozařováním má trvat pět týdnů a představuje novou fázi Bidenovy léčby. Již teď prezident podle jeho kanceláře užívá hormonální léky ve formě tablet. Biden, který v listopadu oslaví 83. narozeniny, se má podle prohlášení kanceláře „dobře“. V září Biden podstoupil léčbu rakoviny kůže známou jako Mohsova mikrochirurgie.
Rakovina prostaty se hodnotí pomocí takzvaného Gleasonova skóre, které vyjadřuje agresivitu karcinomu a které bývá vyjádřeno hodnotou od dvou do deseti. U Bidena je to podle květnového prohlášení jeho kanceláře devět, což značí agresivní formu.
Biden má agresivní formu rakoviny, metastáze v kostech. Trump mu popřál uzdravení
Když se rakovina prostaty rozšíří do dalších částí těla, často metastázuje do kostí. Metastázovanou rakovinu je mnohem obtížnější léčit. Nicméně pokud rakovina prostaty ke svému růstu potřebuje hormony, jako v Bidenově případě, může být citlivá na léčbu, která nádory o tyto hormony připraví, uvedla agentura AP.
Demokrat Biden, který byl prezidentem v letech 2021-2025, loni v červenci po vlně kritiky po špatném výkonu v debatě s republikánem Donaldem Trumpem ukončil svou prezidentskou kampaň a podpořil v kandidatuře svou viceprezidentku Kamalu Harrisovou. Tu nakonec Trump v listopadových prezidentských volbách porazil a 20. ledna vystřídal Bidena ve funkci.
19. května 2025